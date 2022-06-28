İtalya kuraklıkla boğuşuyor… Bir İtalyan kasabasında ise kuaförler, müşterilerinin saçlarını iki kez şampuanlarlarsa para cezası alabilecekler…

Bir İtalyan kasabasının belediye başkanı, on yıllardır yaşanan en şiddetli kuraklıklardan birinde suyu korumak için kuaför ve berberlerin müşterilerinin saçlarını iki kez şampuanlamalarını yasakladı.

Emilia-Romagna bölgesindeki Bologna yakınlarındaki Castenaso belediye başkanı Carlo Gubellini, birçok kuaförün çift şampuanlama nedeniyle iki kez saçları duruladığını, bu nedenle her gün binlerce litre suyun israf edildiğini söyledi.

İtalya, yoğun ve uzun süreli bir sıcak hava dalgası sırasında kuraklıkla mücadele ederken, kasabada kuralı çiğneyen salonlara 500 Euro’ya para cezaları kesilebilecek.

Guardian’ın haberine göre 16.000 nüfusa sahip olan Castenaso, 10 kuaför ve berber dükkanına ev sahipliği yapıyor.

Gubellini, Corriere della Sera’ya “Her müşteri için kullanılan su miktarını çarparsak, günde binlerce litreden bahsediyoruz” dedi.

Karardaki bir yönergeye göre açık bir musluktan dakikada 13 litre suy akıyor ve birinin saçını iki kez durulamak için en az 20 litre gerekiyor.

Gubellini, Eylül ayı sonuna kadar yürürlükte olan karar için, “Geri bildirimler olumlu” dedi.

Nuova Equipe kuaförlerinde çalışan Katia ise “Bu biraz saçma görünüyor. Kullandığımız bazı ürünler ve ayrıca saç tipleri nedeniyle, ya da özellikle müşterinin saçları oldukça kirliyse, iki kez yıkayıp durulamamak zor” dedi.

Gubellini ise “Emilia-Romagna’nın 29 Haziran’a kadar tarım arazileri için yeterli su rezervi var, ardından Temmuz’dan itibaren işler çok daha kötüleşebilir” dedi.

Diğer İtalyan kasaba ve şehirlerinin belediye başkanları, halka açık çeşmelerin kapatıldığı Milano da dahil olmak üzere su önlemleri aldı. Kuzey İtalya’daki bölgeler, İtalya’nın en uzun nehri olan Po’da bu kış az yağış ve kar yağışı sonrasında yaşanan uzun süreli kuraklık nedeniyle en büyük sorunu yaşıyor.