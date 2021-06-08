Katılım Emeklilik’in, pandemi döneminde Türk halkının sigorta ve tasarruf konularına yönelik algısını ölçmek amacıyla gerçekleştirdiği ‘Sigorta Okuryazarlığı Araştırması 2021’ tamamlandı. 2018’in ardından ikincisi gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Tasarruf konusunda farkındalık yükseliyor” dedi.

“Hayatlarımıza yeni normaller kalıcı olarak girerken birikim yapmanın, geleceğe yatırım yapmanın önemi daha iyi anlaşıldı. BES bu sınavdan alnının akıyla çıktı. Halkımızın tasarruflarını değerlendirmek için zor zamanların güvenli limanı olarak BES’i seçtiğini gördük. Araştırma da gösterdi ki katılımcıların yüzde 83.7’si ‘Keşke pandemi döneminden önce daha fazla para biriktirmiş olsaydım’ diyor. İkinci sırada ise yüzde 55.7 ile yazlık ev almış olmayı dileyenler geliyor. Bunu yüzde 40.5 ile işsizlik sigortası yaptırmış olmayı dileyenler takip ederken, yüzde 29.2 ile keşke bireysel emekliliğim olsaydı diyenler de dördüncü sırada yer alıyor. Buradan da anlaşılıyor ki tasarruf konusunda farkındalık yükseliyor.”

Bu süreçte insanların endişe düzeyinin arttığını belirten Sincek, “Araştırmaya katılanların yüzde 62’si pandemiden endişe duyduğunu söyledi. Yüzde 54’ü işini kaybetmekten endişe duyuyor” dedi.

Sincek, tasarrufların nasıl değerlendirildiği konusunda da şunları söyledi:

“Altın ilk sırada yer alıyor. 2018’de yüzde 19.9 olan altın alma oranı 2021’de yüzde 45.4’e yükseldi. TL biriktiririm diyenler 2018’de yüzde 54.5 iken yüzde 29.2’ye geriledi, dövizi tercih edenler yüzde 12.6’dan yüzde 20.8’e yükseldi. Sahip olunan sigorta ürünleriyle ilgili sorumuza ise yüzde 63.3 oranında SGK, Bağkur ya da Emekli Sandığı cevabı verilirken, bunu yüzde 23.6 ile kasko, yüzde 19.8 ile konut sigortası ve yüzde 15.7 ile BES takip etti.”