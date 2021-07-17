Türkiye’de en çok kullanılan soyadları (2021)… Türkiye genelinde en yaygın kullanılan soyadlarının ilk üç sırasında Yılmaz, Kaya ve Demir yer alıyor.

TÜRKİYE’DE EN YAYGIN SOYADI: YILMAZ

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, 1 milyon 580 bin 313 kişinin taşıdığı “Yılmaz” Türkiye’de en çok kullanılan soyadı oldu.

EN ÇOK KULLANILAN İKİNCİ SOYADI: KAYA

“Yılmaz” soyadını sırasıyla “Kaya” ve “Demir” takip etti. İkinci sıradaki Kaya soyadını 1 milyon 154 bin 158 kişi kullanıyor.

EN YAYIN ÜÇÜNCÜ SOYADI: DEMİR

Üçüncü sıradaki Demir soyadını ise 1 milyon 105 bin 381 kişi kullanıyor.

EN ÇOK BULUNAN DİĞER SOYADLARI

En çok bulunan diğer soyadları ise Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın ve Özdemir olarak kayıtlarda dikkati çekiyor.