Türkiye’de en çok kullanılan soyadları (2021)… Türkiye genelinde en yaygın kullanılan soyadlarının ilk üç sırasında Yılmaz, Kaya ve Demir yer alıyor.
TÜRKİYE’DE EN YAYGIN SOYADI: YILMAZ
AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, 1 milyon 580 bin 313 kişinin taşıdığı “Yılmaz” Türkiye’de en çok kullanılan soyadı oldu.
EN ÇOK KULLANILAN İKİNCİ SOYADI: KAYA
“Yılmaz” soyadını sırasıyla “Kaya” ve “Demir” takip etti. İkinci sıradaki Kaya soyadını 1 milyon 154 bin 158 kişi kullanıyor.
EN YAYIN ÜÇÜNCÜ SOYADI: DEMİR
Üçüncü sıradaki Demir soyadını ise 1 milyon 105 bin 381 kişi kullanıyor.
EN ÇOK BULUNAN DİĞER SOYADLARI
En çok bulunan diğer soyadları ise Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın ve Özdemir olarak kayıtlarda dikkati çekiyor.
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