Oğuz Bekir Çakır ve Tarkan Karakaya adlı girişimciler tarafından kurulan zeytin ve zeytinyağı markası Genius, verimi ve kalitesi yüksek olan İspanyol çeşidi Arbequina zeytin üretimi ile dikkat çekiyor.

Şirket, Manisa’da 38 bin adet ‘Arbequina’ cinsi zeytin ağacının bulunduğu bahçelerinin yanına sıkım tesisi için 4 milyon TL’lik yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye, dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olduğu zeytin ve zeytinyağında, küresel iddiasını her geçen yıl artırıyor. 2008 yılından beri zeytin üzerinde çalışmalar yapan iki girişimci, Oğuz Bekir Çakır ve Tarkan Karakaya tarafından kurulan zeytin ve zeytinyağı markası ‘Genius’ da işte bu iddia sonucu ortaya çıkmış bir girişim.

Genius Olive Oil’in kurucuları Oğuz Bekir Çakır ve Tarkan Karakaya, verimi ve kalitesi yüksek olan ve dünyada çok ilgi gören İspanyol çeşidi Arbequina zeytinini Türkiye’de üretiyor.

Manisa’da 38 bin adet ‘Arbequina’ cinsi zeytin ağacının bulunduğu bahçelerinde butik bir üretici olarak yıllık 15 ila 20 ton arası üretim yaptıklarını ve ABD’ye ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Oğuz Bekir Çakır ve Tarkan Karakaya, gelecek yıl içinde 30 ila 40 ton, birkaç yıl içinde de 100 ton üretim yapmayı hedeflediklerini vurguluyor.

Önümüzdeki dönemde bahçenin hemen yanında kuracakları sıkım tesisi için 4 milyon TL’lik bir yatırım planı yaptıklarını dile getiren Karakaya, şunları söylüyor: “Özel hasat makinesi ile toplanan zeytinler 5 ila 10 dakika sonra tesise ulaşacak ve hemen yağa dönüşebilecek.

Hijyenik ortamda, dilediğimiz zaman ve belirlediğimiz koşullarda sürdürülebilir bir kalite yakalamış olacağız.””Hedefimiz sektör liderliği” İspanyol çeşidi Arbequina zeytinlerinin önemine değinen Oğuz Bekir Çakır ise, “Dünyadaki trende baktığımızda tüm ciddi yatırımların Arbequina ve benzer çeşitlerde yoğunlaştığı görülüyor.

Türkiye’de ise birkaç girişimci bahçe tesisini sık dikime göre yapmasına rağmen, hasat makinesinin olmaması nedeniyle konvansiyonel yönteme dönmek zorunda kaldı” diyor.

Bu nedenle yeni Arbequina bahçe tesisi sayısının çok az olduğunu kaydeden Çakır,”Ülke olarak dünyadaki payımızı artırmak istiyorsak Arbequina’ya ciddi sübvansiyon sağlamalıyız. Butik zeytincilikte bizim aldığımız pay fena sayılmaz. Yaptığımız yatırımlarla birkaç yıl içinde sektör liderliğini hedefliyoruz” diyor.

Genius Olive Oil’in kurucuları Oğuz Bekir Çakır ve Tarkan Karakaya,, 2020 yılında 8’incisi düzenlenen 26 ülkeden 800’ün üzerinde zeytinyağı numunesinin yarıştığı New York Uluslararası Zeytinyağı Yarışması’nda (NYIOOC) altın madalya aldı.

Marka, önümüzdeki Premium Özel Hasat Soğuk Sıkım Zeytinyağının yanı sıra ‘Arbequina’ ve ‘Memecik’ zeytinlerinden harmanladığı Deli Yağ’ını da ürün kategorisine eklemeye hazırlanıyor.

TÜRKİYE, ZEYTİN ÜRETİMİNDE 3. SIRADA *

Meyvesi yağlık ve sofralık olarak işlenebilen zeytin, iklim şartları dolayısıyla dünyada daha çok Akdeniz’e kıyısı olan İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye, Tunus gibi ülkelerde yetiştiriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Zeytin Konseyi verilerine göre, İspanya zeytin üretiminde 613 bin ton ile ilk sırada yer alırken bunu 450 bin ton ile Mısır, 420 bin ton ile Türkiye, 342,5 bin ton ile Cezayir ve 190 bin ton ile Yunanistan izliyor.

Zeytinyağı üretiminde ise 2019 yılı verilerine göre yine 1,5 milyon ton ile dünya üretiminin yarısını alan İspanya ilk sırada yer alıyor. Türkiye ise 178 milyon adet ağaç ile 225 bin ton seviyelerinde seyrederek her geçen yıl üretimini artırmayı sürdürüyor.