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Ekonomist’te Bu Hafta

Ekonomist’in bu haftaki başlıkları şöyle...

30 Nisan 2023 | 09:10
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Ekonomist’te Bu Hafta

CEO’LARIN SEÇİM HESAPLARI

PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU 
Param-Hopi ortaklığıyla ‘Kredi Kartsız Taksit’ geliyor
TEB Portföy’den ‘Önce Kadın Değişken Fon’
“Konut ve deprem teminatlı kasko sigortası şart”
Anadolu Sigorta Bilgi Teknolojileri’nde yeni GMY
Yatırım Finansman’da üst düzey iki atama
QNB Finansleasing’te Osman Taş dönemi

GÖSTERGE
Seçim vaatlerine ‘ekonomi’ damga vurdu
Bütçe açığında deprem etkisi
Reel kesim güveninde 11 ayın zirvesi

Depremin OSB’lere maliyeti 10 milyar dolar
“Üç yılda 1 milyar $ yatırım planlıyoruz” 
Türkiye’de 5 yılda 20 otele ulaşacak
BigChefs halka açılarak büyüyecek 
Gıdada fonksiyonel trendi büyüyor
Kruvaziyer gemilerle 3 milyon turist gelecek
“Seçimden sonra zorlu bir altı ay var”

TEKNO PANO
Verimlilik sağlayan teknolojilere ilgi artıyor

İŞ DÜNYASINDAN
“Yeşil dönüşüm fonu kurulsun”
Deprem bölgesindeki girişimcilere can suyu
Küçük ve uygun fiyatlı mücevher pazarı büyüyor
İngiltere’ye açılıyor
10 bin kişilik konteyner kent kurdu

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Geleceğin markası olmanın yolu dijitalleşme
Akıllı saatler deprem bölgesinde

GİRİŞİM
1983 Beyoğlu Çikolata yurtdışında büyüyecek
ÖZEL DOSYA
Ödeme sistemleri yüksek büyüme potansiyeli sunuyor
VERGİDE GÜNDEM
Kayıtlı ekonomiye geçiş teşviki mi, vergi planlaması mı?

BORSA
73 şirkette net kâr beklentileri
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL
Doğuş Otomotiv ve Halkbank ’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri 
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
BİST-30 64 Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...

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