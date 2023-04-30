Ekonomist’te Bu Hafta

CEO’LARIN SEÇİM HESAPLARI

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

Param-Hopi ortaklığıyla ‘Kredi Kartsız Taksit’ geliyor

TEB Portföy’den ‘Önce Kadın Değişken Fon’

“Konut ve deprem teminatlı kasko sigortası şart”

Anadolu Sigorta Bilgi Teknolojileri’nde yeni GMY

Yatırım Finansman’da üst düzey iki atama

QNB Finansleasing’te Osman Taş dönemi

GÖSTERGE

Seçim vaatlerine ‘ekonomi’ damga vurdu

Bütçe açığında deprem etkisi

Reel kesim güveninde 11 ayın zirvesi

Depremin OSB’lere maliyeti 10 milyar dolar

“Üç yılda 1 milyar $ yatırım planlıyoruz”

Türkiye’de 5 yılda 20 otele ulaşacak

BigChefs halka açılarak büyüyecek

Gıdada fonksiyonel trendi büyüyor

Kruvaziyer gemilerle 3 milyon turist gelecek

“Seçimden sonra zorlu bir altı ay var”

TEKNO PANO

Verimlilik sağlayan teknolojilere ilgi artıyor

İŞ DÜNYASINDAN

“Yeşil dönüşüm fonu kurulsun”

Deprem bölgesindeki girişimcilere can suyu

Küçük ve uygun fiyatlı mücevher pazarı büyüyor

İngiltere’ye açılıyor

10 bin kişilik konteyner kent kurdu

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Geleceğin markası olmanın yolu dijitalleşme

Akıllı saatler deprem bölgesinde

GİRİŞİM

1983 Beyoğlu Çikolata yurtdışında büyüyecek

ÖZEL DOSYA

Ödeme sistemleri yüksek büyüme potansiyeli sunuyor

VERGİDE GÜNDEM

Kayıtlı ekonomiye geçiş teşviki mi, vergi planlaması mı?

BORSA

73 şirkette net kâr beklentileri

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

Doğuş Otomotiv ve Halkbank ’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

BİST-30 64 Neden düştü?

Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü takvimi...

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...