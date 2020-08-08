START UP’LARA KULUÇKA DESTEĞİ

PANO

MORTGAGE

ETKİNLİK

Canlı yayınlarla gündemi belirliyoruz

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

İş Bankası’na iki yeni genel müdür yardımcısı

Yatırım Finansman’da atama

Özgür Obalı, TSB’nin yeni genel sekreteri oldu

GÖSTERGE

Enflasyonu “baz etkisi” düşürdü

Dış ticarette düşüş geri döndü

Kapasite geçen yıldan hala çok uzak

Döviz ve altında yeni hesap zamanı

“Bu süreçten fit çıkmak istiyoruz”

Irak’ta iki çimento fabrikası işletecek

Kordsa’nın üretimde yeni hedefi Avrupa

Çelik ihracatçıları AB kararını bekliyor

Turizmde kayıplar ne kadar telafi edilecek?

Enerji şirketlerinde halka arz rüzgarı

“Bilgi birikimimizi yurtdışına ihraç ediyoruz”

İnsan kaynakları dijitale taşındı

İŞ DÜNYASINDAN

Pandemi sonrası ilk açık festival

Tesis yönetiminde okulun yerini hastaneler aldı

“ABD pazarında daha çok yer almalıyız”

Pandemi döneminde istihdamı artırdı

Fındık ihracatçısı yeni fiyatlara sevindi

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İş dünyası İstanbul sözleşmesine arka çıktı

Girişimciliğe 1.2 milyon TL destek

GİRİŞİM

Sanayiyi dijitale taşıdı

Start Up’larla 1 milyon TL’lik işbirliği

VERGİDE GÜNDEM

“İzaha davet” uygulamasında neler değişti?

BORSA

Sonbahar fırsatlarını

erken satın alın!

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Garanti BBVA ve Türk Traktör’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…