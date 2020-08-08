START UP’LARA KULUÇKA DESTEĞİ
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
Canlı yayınlarla gündemi belirliyoruz
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
İş Bankası’na iki yeni genel müdür yardımcısı
Yatırım Finansman’da atama
Özgür Obalı, TSB’nin yeni genel sekreteri oldu
GÖSTERGE
Enflasyonu “baz etkisi” düşürdü
Dış ticarette düşüş geri döndü
Kapasite geçen yıldan hala çok uzak
Döviz ve altında yeni hesap zamanı
“Bu süreçten fit çıkmak istiyoruz”
Irak’ta iki çimento fabrikası işletecek
Kordsa’nın üretimde yeni hedefi Avrupa
Çelik ihracatçıları AB kararını bekliyor
Turizmde kayıplar ne kadar telafi edilecek?
Enerji şirketlerinde halka arz rüzgarı
“Bilgi birikimimizi yurtdışına ihraç ediyoruz”
İnsan kaynakları dijitale taşındı
İŞ DÜNYASINDAN
Pandemi sonrası ilk açık festival
Tesis yönetiminde okulun yerini hastaneler aldı
“ABD pazarında daha çok yer almalıyız”
Pandemi döneminde istihdamı artırdı
Fındık ihracatçısı yeni fiyatlara sevindi
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
İş dünyası İstanbul sözleşmesine arka çıktı
Girişimciliğe 1.2 milyon TL destek
GİRİŞİM
Sanayiyi dijitale taşıdı
Start Up’larla 1 milyon TL’lik işbirliği
VERGİDE GÜNDEM
“İzaha davet” uygulamasında neler değişti?
BORSA
Sonbahar fırsatlarını
erken satın alın!
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Garanti BBVA ve Türk Traktör’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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