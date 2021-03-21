MELEKLERİN YATIRIM PLANLARI

PANO

MORTGAGE

ETKİNLİK

İşte Türkiye’nin Kadın Girişimcileri!

Dijital ve mobil çözümler New Future’da konuşuldu

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

“Dijitalleşmede gençlerle hareket ediyoruz”

“Altı branşta sektörün üzerinde büyüdük”

Odağına sağlığı ve siber sigortaları aldı

GÖSTERGE

İşsizlik verilerinde yeni dönem

Bir yıllık cari açık 40 milyar dolara dayandı

TCMB’den sürpriz hamle, güçlü mesaj

Devler kalıcı uzaktan çalışmaya hazırlanıyor

“Üç yılda 600 milyon Euro yatırım yapacağız”

Amerikalı markalara üretim yapacak

Çelikte özel tasarım ile dünyaya açılacak

Online pazaryerleri yatırım atağında

Doğa temalı projelere ilgi artıyor

Karavan pazarına pandemi dopingi

“Kilit sektörlere odaklanacağız”

İŞ DÜNYASINDAN

Fabrika devreye girmeden yarı kapasiteyi sattı

E-ticaretin payını yüzde 45’e çıkartacak

Pandemide balık yağı tüketimi arttı

Ücretsiz bayilik verecek

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

E-ticarete erken giren yol aldı

Kadınların reklamlardaki görünürlüğü artıyor

Vestel’den cimnastik sporuna destek

Influencer Pazarlama Akademisi açıldı

ÖZEL DOSYA

Borsa istanbul’da halka arz rüzgârı!

Eğitim Dosyası

VERGİDE GÜNDEM

Menkul kıymet gelirlerinde beyan zamanı

GİRİŞİM

Yurtdışındaki tabaklara Türk çeşnisi

BORSA

Bilançosuyla parlayan 38 şirket

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Doğan Holding ve Vakıfbank’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz.

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

BİST-30

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…