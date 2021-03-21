MELEKLERİN YATIRIM PLANLARI
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
İşte Türkiye’nin Kadın Girişimcileri!
Dijital ve mobil çözümler New Future’da konuşuldu
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Dijitalleşmede gençlerle hareket ediyoruz”
“Altı branşta sektörün üzerinde büyüdük”
Odağına sağlığı ve siber sigortaları aldı
GÖSTERGE
İşsizlik verilerinde yeni dönem
Bir yıllık cari açık 40 milyar dolara dayandı
TCMB’den sürpriz hamle, güçlü mesaj
Devler kalıcı uzaktan çalışmaya hazırlanıyor
“Üç yılda 600 milyon Euro yatırım yapacağız”
Amerikalı markalara üretim yapacak
Çelikte özel tasarım ile dünyaya açılacak
Online pazaryerleri yatırım atağında
Doğa temalı projelere ilgi artıyor
Karavan pazarına pandemi dopingi
“Kilit sektörlere odaklanacağız”
İŞ DÜNYASINDAN
Fabrika devreye girmeden yarı kapasiteyi sattı
E-ticaretin payını yüzde 45’e çıkartacak
Pandemide balık yağı tüketimi arttı
Ücretsiz bayilik verecek
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
E-ticarete erken giren yol aldı
Kadınların reklamlardaki görünürlüğü artıyor
Vestel’den cimnastik sporuna destek
Influencer Pazarlama Akademisi açıldı
ÖZEL DOSYA
Borsa istanbul’da halka arz rüzgârı!
Eğitim Dosyası
VERGİDE GÜNDEM
Menkul kıymet gelirlerinde beyan zamanı
GİRİŞİM
Yurtdışındaki tabaklara Türk çeşnisi
BORSA
Bilançosuyla parlayan 38 şirket
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Doğan Holding ve Vakıfbank’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
BİST-30
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
- Ekonomist’in bu haftaki sayısını satın almak için tıklayın
Bir cevap yazın