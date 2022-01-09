50 ŞİRKET 33 BİN 574

KİŞİLİK İŞE ALIM YAPACAK

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

ETKİNLİK

Genç liderler ödüllerini aldı

FİNANS KORİDORU

“Bilançomuzu sağlıklı büyümeye odaklanarak yöneteceğiz”

GÖSTERGE

2022 için büyüme hedefi tutar mı?

Enflasyon 19 yılın zirvesine çıktı

İhracat da artıyor, ithalat da

Şampiyon fon yöneticilerinden 2022 önerileri

“50 milyon dolara yeni tesis kuracağız”

4 milyon dolar yatırımla ‘yeşil fabrika’ kuruyor

Malezyalı MR. D.I.Y. Türkiye’yi üs yapacak

Franchise bedeline kur ayarı geldi

İngiltere’de üç marka yarattı

“Faiz politikasında geri dönüş olmak zorunda”

Gıda takviyesi tesisine 50 milyon dolar yatıracak

İŞ DÜNYASINDAN

İhracatçı 2022’de ‘kurda istikrar’ istiyor

Elektrik ve mekanik taahhüt işleri yeniden büyüyecek

“Amerikan tarzı” bahşiş önerisi

Şirketlerin çevreye duyarlılığı artıyor

Mali müşavirleri dijitalleştirecek

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Dijital platformlar pazarlama gündemini belirleyecek

‘Kız Kardeşim’ projesi belgesel oldu

GİRİŞİM

İyiliğin Amazon’u olmayı hedefliyor

VERGİDE GÜNDEM

Kripto varlıklar için nasıl bir yasa olmalı?

BORSA

15 kurum 56 hissede ‘al’ diyor

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Mavi Giyim ve TSKB’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…