50 ŞİRKET 33 BİN 574
KİŞİLİK İŞE ALIM YAPACAK
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
ETKİNLİK
Genç liderler ödüllerini aldı
FİNANS KORİDORU
“Bilançomuzu sağlıklı büyümeye odaklanarak yöneteceğiz”
GÖSTERGE
2022 için büyüme hedefi tutar mı?
Enflasyon 19 yılın zirvesine çıktı
İhracat da artıyor, ithalat da
Şampiyon fon yöneticilerinden 2022 önerileri
“50 milyon dolara yeni tesis kuracağız”
4 milyon dolar yatırımla ‘yeşil fabrika’ kuruyor
Malezyalı MR. D.I.Y. Türkiye’yi üs yapacak
Franchise bedeline kur ayarı geldi
İngiltere’de üç marka yarattı
“Faiz politikasında geri dönüş olmak zorunda”
Gıda takviyesi tesisine 50 milyon dolar yatıracak
İŞ DÜNYASINDAN
İhracatçı 2022’de ‘kurda istikrar’ istiyor
Elektrik ve mekanik taahhüt işleri yeniden büyüyecek
“Amerikan tarzı” bahşiş önerisi
Şirketlerin çevreye duyarlılığı artıyor
Mali müşavirleri dijitalleştirecek
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Dijital platformlar pazarlama gündemini belirleyecek
‘Kız Kardeşim’ projesi belgesel oldu
GİRİŞİM
İyiliğin Amazon’u olmayı hedefliyor
VERGİDE GÜNDEM
Kripto varlıklar için nasıl bir yasa olmalı?
BORSA
15 kurum 56 hissede ‘al’ diyor
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Mavi Giyim ve TSKB’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…
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