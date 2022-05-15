FARK YARATAN LİDERLER
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Hedef, bölgenin en iyi yatırım ürünleri bankası olmak”
ING Türkiye’de üst düzey atamalar
Türkiye Finans’ta iki yeni GMY
Fona ihtiyaç duyan girişimcileri yatırımcılarla buluşturuyor
Alnus Yatırım’dan dijital adımlar
GÖSTERGE
TÜFE, sonbaharda üç haneyi görür mü?
Dış ticarette bozulma büyüyor
İmalat sektörü ivme kaybediyor
Dev holdinglerden girişimcilik atağı
“Avrupa’nın en büyük tesisini kuruyoruz”
Yüksek talebe yeni tesisle yetişecek
Göknur Gıda ihracatla büyüyor
Yatak sektörü yeni girişimcilerle büyüyecek
“Batı Avrupa’da yatırım planlıyoruz”
‘Düğün paketi’ ile hedef 1,5 milyar TL ciro
İŞ DÜNYASINDAN
Akıllı saat pazarına kendi markasıyla girecek
Konya meralarına açıldı
“Konteyner mal değil taşıma aracı olmalı”
Hedef Denizli’yi tasarım merkezi yapmak
Türkiye’yi üretim üssü yapacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Markanızın dijital itibarını koruyabilenlerden misiniz?
Katar, Dünya Kupası maskotuyla farklılaştı
GİRİŞİM
Bu yıl globale açılacak
Kadınlar girişimlerini devam ettiriyor
Yeni fikirleri şirketleştirecek
VERGİDE GÜNDEM
Kimler emlak vergisinden muaf?
BANKNOT
BORSA
Yaz döneminde önerilen 45 hisse
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Türk Telekom ve Akbank’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
BİST-30
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…
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