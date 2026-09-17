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Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? 17 Eylül 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışına gitmesini ve para politikasında ek sıkılaşma sinyallerini değerlendirmesiyle Perşembe günü yüzde 1’in üzerinde değer kazandı.

Ekonomist
Ekonomist
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? 17 Eylül 2026 güncel altın fiyatları

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. 

Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 17 Eylül 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.723,44 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.968,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 21.930,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 44.202,43 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.719,00 TL

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