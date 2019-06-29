Ekonomist’te bu hafta
YAZ PORTFÖYÜ NASIL OLMALI?
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Küçük segmentlerdeki varlığımız genişleyecek”
EGM’de yeni başkan Fırat Kuruca
GÖSTERGE
Artık ekonomiye el atılması şart
Kapasitedeki toparlanma yeterli değil
Dış borçta ‘kamusal’ yükseliş var
İran ile dış ticaret ‘yaptırım’ kıskacında
“McDonald’s Türkiye’de masada üç ihtimal var”
2019 sonuna kadar 17 şube daha açacak
Her yıl üç klinikle Türkiye’de büyüyecek
Hızlı teslimatta rekabet çok hızlandı
Turizmin başkenti eski günlere dönüyor
“Hedefimiz dünyada ilk beşe girmek”
Sütte ihracata AB dopingi geliyor
İŞ DÜNYASINDAN
“Venezuela altınını hiç işlemedik”
Körfez ülkelerinde 30 şube açacak
Perakende mağazalar açmayı planlıyor
Benetton’un yeni stratejisi ne?
Otomobil bayileri iflasın eşiğinde mi?
İsraf ve kirliliğe karşı festival
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Socar Türkiye’den ikinci kampanya yolda
Göbeklitepe 1 milyon ziyaretçi çekti
GİRİŞİM
Lojistikte franchise fırsatı
Franchising sektörü ekimde buluşacak
VERGİDE GÜNDEM
Yeniden yapılanmalara vergi kösteği
BANKNOT
BESMETRE
“Farklı müşteri segmentlerindeki branşlara odaklanacağız”
BORSA
Demir-çelik hisseleri ne kadar cazip?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Logo Yazılım ve Tüpraş’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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