Ramazan Bülbül, küçük yaşlarda Cizre’de sınır ticaretiyle başladığı iş hayatında bugün gelinen noktada Kazakistan’ın en büyük konut üreticilerinden biri haline geldi. RAMS Global Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bülbül, “İstanbul’da Rami’deki 100 bin metrekarelik Uzel arazisini ve Bahçelievler’deki 130 dönümlük Efes Pilsen arazisini aldık. 250 milyon dolar bu iki arazide projelerimiz çok hızlı yükselecek. Yeni projelerimiz de yolda” dedi.

Ramazan Bülbül, doğduğu coğrafyanın kaderi olarak daha küçük yaşlarda Cizre’de ticaret hayatının içine girmiş bir isim. 1980’li yıllarda sınır ticareti ile iş yaşamına başlayan Suriye, Irak, İran gibi pazarlara başka bisküvi olmak üzere gıda maddesi ihraç eden Bülbül, Cizre’den Gaziantep’e taşıyor. Sonrasında 1990’lı yıllarda Doğu blokunun yıkılmasıyla yönünü Türk Cumhuriyetleri’ne çeviriyor. Önce Azerbaycan sonra Özbekistan derken son olarak 1995 yılında Kazakistan’ın Almatı şehrine taşınıyor.

KAZAKİSTAN’IN DEVLER LİGİNDE

1998 yılında inşaat sektörüne giriş yapan Ramazan Bülbül’ün şirketi RAMS Global, bugün geldiğimiz noktada Kazakistan’ın en büyük üst yapı müteahhitlerinden biri konumunda. Ramazan Bülbül şirketi üç oğlu Doğan, Devran ve Faruk Bülbül ile birlikte yönetiyor.

Bugüne kadar başta Almati şehri olmak üzere Kazakistan’da 12 bin konut üretti. Şu anda inşaat aşamasında 13 şantiyesi bulunuyor. Ayrıca 4 milyon metrekare arazi stoku da şirketin portföyünde. RAMS Global, inşaat ve gayrimenkul’ün yanında sağlık, eğitim, mobilya, yeme içme sektörlerinde de yatırımları bulunuyor.

İSTANBUL’DA YENİ PROJELER

RAMS Global’in bundan sonraki süreçte hedefinde Türkiye, özellikle de İstanbul var. Bunun için RAMS Türkiye şirketi kuruldu. Aslında İstanbul’da devraldığı kentsel dönüşüm projesi 75 bin metrekareden oluşan projede, 576 birimlik Quattro’yı hızlı bir şekilde tamamlayan RAMS Avrupa yakasında iki büyük araziyi aldı.

Bunlar Rami’nin girişindeki 100 dönümlük eski Uzel arazisi ise Bahçelievler’deki 130 dönümlük Efes Pilsen fabrika arazisi. Ramazan Bülbül, mülklerini devraldıkları bu iki arazi üzerinde yaklaşık 250 milyon dollar maliyetle proje gerçekleştireceklerini, konuyla ilgili harfiyat çalışmalarına başlandığını anlattı. Yine RAMS Global’in Bodrum’da 17 adet villadan oluşan Mon Blue projesi bulunuyor

OFİS VE TURİZM YATIRIMLARI

RAMS Türkiye’nin yatırım alanlarından biri de hazır ofis. RAMS Global Yönetim Kurulu Üyesi Devran Bülbül, “Han Spaces Ataşehir, pandemi sonrası dönemde ofise bağımlı çalışma alışkanlığının değişmesini göz önüne alarak yapıldı. Hazır ofis yatırımları Kazakistan’da da devam edecek” diyor. İstanbul ve Bodrum’un yanı sıra RAMS Türkiye’nin Antalya Serik de de bir yatırımı bulunuyor. Burada alınan arazide bir golf otel yapılması hedefleniyor.

HATTAT BİNASI VE CARREFOUR ARAZİSİ

Şirketin İstanbul’da üzerinde çalıştığı iki proje bulunuyor. Henüz finalize edilmeyen bu işlerden ilki Gülaylar Grubu’nun elindeki Kozyatığı Carrefoursa arazisi. İkinci iş ise İstanbul Maslak’ta Hattat Grubu’nun 11 dönümlük arazi üzerinde 2003 yılında “İstanbul’un Eyfel Kulesi’ni yapıyoruz” sloganı ile tanıtımını yaptığı “Diamond of İstanbul” projesi. İmara aykırı inşaatı nedeniyle yarım kalan uzun yıllar yaşanan sorunlarla gündeme gelen pojenin devralınması hedefleniyor. Hattat Grubu ve ilgili bankalar ile görüşmeler devam ediyor.

DİĞER YATIRIMLAR

• RAMS Global’in yatırımlarından biri Phuket’teki Layan Green Park. 2020 yılında başlayan inşaat 12 bin metrekareden oluşuyor. 30 metrekareden başlayan dairelerin en büyüğü 120 metrekare.

• Rusya’da da hali hazırda 500 konutluk bir proje devam ediyor.

• Önümüzdeki dönem radarda olan ülkeler arasında Almanya ve Dubai yer alıyor.