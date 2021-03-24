Salgında evlere kapanma süreci, konut tercihlerini de değiştirdi. Kent merkezinde olma isteği yerini doğa içinde olmaya bırakırken, ‘doğa temalı’ projeler trend haline geldi. Özellikle İstanbul ve Bodrum çevresindeki gayrimenkul projeleri dikkat çekiyor.

Ülkemizde ve dünyada son yıllarda büyük kentlerde kentin ana akslarına, metro, tramvay hatlarına yakın konumdaki evlerde yaşamak öncelikli tercih oluyordu.

Koronavirüs pandemisi ile birlikte evlere kapanmamız, iş hayatının evlerden devam ediyor olması, ulaşıma bağımlılığın azalması ve sosyal mesafeyi koruyabilme isteği gibi sebepler konut tercihlerini de değiştirdi.

Pandemi öncesinde büyük kentlerde merkezi konumda 40-50 metrekarelik küçük konutlarda otelde yaşar gibi bir yaşam süren birçok insan, artık bu tür konutları tercih etmiyor.

Çünkü evde kalınan sürenin uzaması, işlerin evden yürütülüyor olması nefes alınacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.