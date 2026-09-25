Evini satacaklar dikkat: Konut ilanlarında sistem değişiyor

İnternetten konut satışında ilan ve yetkilendirme sürecini yeniden şekillendirecek bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Planlanan değişiklikle e-Devlet üzerinden verilen ilan yetkilerinde yeni kurallar uygulanması, aynı taşınmazın satışı için birden fazla emlakçıya yetki verilmesinin engellenmesi öngörülüyor.
Yeni sistemde satış işlemlerinin tek bir emlakçı aracılığıyla yürütülmesi ve yetkilendirme sözleşmelerinin de ilan sürecinin bir parçası haline getirilmesi bekleniyor.
1 Konut ilanlarında yeni dönem
Evini internet üzerinden satışa çıkarmayı planlayanlar için yeni kurallar gündemde. Hazırlıkları süren düzenleme kapsamında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nde (EİDS) yeni şartların uygulanması planlanıyor.
Düzenlemenin öne çıkan başlıklarından birini ise emlakçıların ilan verme yetkilerine yönelik değişiklik oluşturuyor.
2 Her konut için tek emlakçı planı
Halen uygulanan sistem, ev sahibinin e-Devlet'te taşınmazını belirleyerek ilan için birden fazla emlak işletmesini yetkilendirmesine imkan tanıyor.
Üzerinde çalışılan değişiklikle bu yöntemin sona erdirilerek, bir konutun satış işlemlerinin tek bir emlakçı aracılığıyla yürütülmesi öngörülüyor.
3 İlan yetkisine sözleşme şartı geliyor
Sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre, planlanan sistemde yalnızca emlakçıya ilan yetkisi tanınması yeterli olmayacak.
Bunun yanında taraflar arasında bir yetkilendirme sözleşmesi düzenlenecek ve bu belgenin, ilan yayımlama izniyle beraber e-Devlet’e yüklenmesi planlanıyor.
4 Yetki sona erdiğinde ilan da kaldırılacak
Planlanan sisteme göre, emlakçıya tanımlanan yetkinin sonlandırılması halinde ilgili taşınmaza ait ilan da yayından çıkarılacak. Bu uygulamayla, internette yer alan ilanlardan hangi emlak işletmesinin sorumlu olduğunun daha kolay takip edilebilmesi hedefleniyor.
5 Güvenli Ödeme Sistemi için tarih değişebilir
Taşınmaz satışlarında devreye alınması planlanan Güvenli Ödeme Sistemi'nin takviminde de değişiklik yaşanabilir.
Sistemin 1 Ekim'de uygulanmaya başlaması öngörülürken, sektör temsilcilerine göre yürürlük tarihi ileri bir tarihe alınabilir.
6 EİDS üzerinden yetkilendirme nasıl yapılıyor?
Taşınmazını bir emlak danışmanı aracılığıyla ilana çıkarmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet'te yer alan EİDS yetki işlemleri bölümünü kullanıyor. Bu ekranda kişinin adına kayıtlı taşınmazlar görüntüleniyor ve ilan verilecek mülk seçiliyor.
Daha sonra emlak işletmesinin yetki belgesinde yer alan numara sisteme giriliyor ve emlak danışmanına tanınacak yetkinin süresi belirleniyor. Yetkilendirme süresi en fazla 3 ay olabiliyor. İşlemler tamamlandığında oluşturulan "Taşınmaz Kimlik Numarası" emlak danışmanına iletiliyor. Emlakçı, bu numarayı kullanarak taşınmazın ilanını ilgili platformlarda yayımlayabiliyor.
Vatandaşlar herhangi bir emlak danışmanından hizmet almadan da ilan oluşturabiliyor. Bu durumda ilan platformları, taşınmazın ilanı veren kişiye veya birinci derece yakınlarına ait olup olmadığını sistem üzerinden doğruluyor.