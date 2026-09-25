Evini satacaklar dikkat: Konut ilanlarında sistem değişiyor

Taşınmazını bir emlak danışmanı aracılığıyla ilana çıkarmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet'te yer alan EİDS yetki işlemleri bölümünü kullanıyor. Bu ekranda kişinin adına kayıtlı taşınmazlar görüntüleniyor ve ilan verilecek mülk seçiliyor.

Daha sonra emlak işletmesinin yetki belgesinde yer alan numara sisteme giriliyor ve emlak danışmanına tanınacak yetkinin süresi belirleniyor. Yetkilendirme süresi en fazla 3 ay olabiliyor. İşlemler tamamlandığında oluşturulan "Taşınmaz Kimlik Numarası" emlak danışmanına iletiliyor. Emlakçı, bu numarayı kullanarak taşınmazın ilanını ilgili platformlarda yayımlayabiliyor.

Vatandaşlar herhangi bir emlak danışmanından hizmet almadan da ilan oluşturabiliyor. Bu durumda ilan platformları, taşınmazın ilanı veren kişiye veya birinci derece yakınlarına ait olup olmadığını sistem üzerinden doğruluyor.