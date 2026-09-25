Dev otomobil üreticisinde direksiyon krizi: 2 milyondan fazla aracını servise çağırıyor

Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA), ülkede Volkswagen ve yan kuruluşu Audi'ye ait yaklaşık 1 milyon aracı etkileyebilecek, direksiyon sisteminin kilitlenmesine yol açan ciddi üretim hatası saptandığını duyurdu.

Alman haber ajansı DPA'nın haberine göre, söz konusu araçların direksiyon mekanizmasındaki bir vidanın kırılması, sürüş esnasında direksiyon kontrolünün tamamen yitirilmesine neden olabiliyor.

Alman Auto Motor und Sport dergisinin aktardığı bilgilere 2013 ile 2024 yılları arasında üretilen Golf, Tiguan, Touran ve Caddy modelleri bu geri çağırmadan etkileniyor:. Bu durum Almanya'da yaklaşık 900 bin, dünya çapında ise 2,1 milyondan fazla aracı kapsarken, İsveç'te etkilenen 51 bin aracın 45 binini Volkswagen binek araçlar, 3 bin 700'ünü Audi ve 2 binini Seat oluşturuyor.

Arızanın en çok görüldüğü ülke Almanya

Alman otomotiv devi Volkswagen, direksiyon sistemindeki olası bir korozyon riski nedeniyle dünya çapında 2,1 milyondan fazla aracını kapsayan dev bir geri çağırma operasyonu başlattı. 2013-2024 yılları arasında üretilen Golf, Tiguan, Touran ve Caddy modellerini etkileyen bu teknik arızanın yaklaşık 900 bin araçla en çok görüldüğü ülke Almanya oldu. Şirket, direksiyon bağlantı noktasında zamanla oluşabilecek korozyonun sürüş hakimiyetini olumsuz etkileyebileceğini vurgulayarak, güvenlik riski taşıyan araçların yetkili servislerde önleyici tedbir olarak ücretsiz tamir edileceğini duyurdu.