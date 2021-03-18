Pandemiyle birlikte evlere kapanan insanlar için konut projelerinde yeşil alanların, balkonların önemi daha da arttı. Yakın zamana kadar Fransız balkon olarak tabir edilen küçük balkon tipinde mimari çözümler popülerken, karantina dönemi evdeki balkonun değerini hatırlattı.

Bu süreçte sosyal mesafenin korunup açık havada dolaşılabilen, alışveriş ihtiyacının en az temasla karşılanmasını sağlayan projeler ile bu imkanları sunan bölgeler yüzde 40’lara varan oranlarda prim yaptı.

Bu süreçte tüketicinin barınmadan sosyalleşmeye ve alışverişe kadar tüm taleplerini aynı ortamda sunan ‘açık cadde’ konsepti trend oldu.

Sigara yasakları ile AVM’lerde uygulanmaya başlanan açık cadde konsepti, son birkaç yıldır konut projelerinde de uygulanıyor. Açık cadde konseptli projelerin satış hızları artarken, alışveriş merkezlerinde de açık cadde projelerinde artış söz konusu.

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