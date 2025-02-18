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Gayrimenkulde tüm zamanların ocak ayı rekoru kırıldı: Peki, neden?

Türkiye'de gayrimenkul satışları geçen ay yıllık bazda yüzde 20,2 artarak 238 bin 938'e yükselirken, bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak verisi olarak kayıtlara geçti. İTO Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan, "Faiz indirimleri olacağını düşünen birçok kişi mevduattan çıkış yapıp konuta yöneliyor. Altında ciddi kazançlı çıkan yatırımcıların da yönünün gayrimenkul olduğunu düşünüyorum. İhtiyacı olup alımını erteleyenlerin de hareketini hızlandırdığını görüyoruz" diyor.

18 Şubat 2025 | 13:31
Son Güncellenme: 18 Şubat 2025 | 13:31
Gayrimenkulde tüm zamanların ocak ayı rekoru kırıldı: Peki, neden?

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları yeni yıla hızlı başladı. Geçen ay gayrimenkul satışları 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 20,2 artarak 238 bin 938'e ulaştı. Bu satışların 112 bin 173'ünü konutlar, 126 bin 765'ini ise arsa, tarla ve ticari taşınmaz gibi konut dışı gayrimenkuller oluşturdu.

Toplam satışların yüzde 47'si konutlardan, yüzde 53'ü ise büyük çoğunluğu arsa ve tarla olmak üzere konut dışı gayrimenkullerde oluştu.

- Ocakta harç geliri 9,5 milyar liraya yaklaştı

Ocakta tapu dairelerinde 1 milyon 694 bin 520 işlem gerçekleştirilirken, bunun 238 bin 938'ini satışlar, 117 bin 56'sını ipotek işlemleri, 40 bin 249'unu intikaller, 9 bin 425'ini düzeltmeler, 5 bin 654'ünü kamulaştırma, 4 bin 863'ünü ayırma işlemleri, 1 milyon 260 binini ise diğer işlemler oluşturdu.

Geçen ay tapudaki işlemlerden elde edilen harç geliri yüzde 82 artışla 9 milyar 466 milyon liraya yükseldi.

Sektör temsilcileri, AA muhabirine ocak ayı gayrimenkul satış verilerini değerlendirdi.

- Gayrimenkul piyasasındaki canlılığın ilk çeyrekte devam etmesini bekliyoruz

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Serkan Şahin, ocak ayında özellikle konut tarafında önemli bir canlılık gördüklerini belirterek, kredili satışlardaki artışın da dikkat çektiğini söyledi.

Geçen yılın ikinci yarısında başlayan artış trendinin 2025'in ilk ayında da devam ettiğini dile getiren Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle ikinci el gayrimenkul satışlarında canlılık ve artış söz konusu. Bunun nedeni, konutlarda artan inşaat maliyetinin yatırımcılar ve gelir amacıyla gayrimenkul almak isteyenler için bir fırsat olarak görülüyor. Son dönemde konut fiyatlarının reel olarak düşmesinin yanı sıra amortisman sürelerinin önemli derecede gerilemesi de konut satışlarını canlandırıyor. Ocakta ipotekli satışlardaki artış vatandaşın bu fırsatı değerlendirdiğini gösteriyor."

Şahin, arsa ve tarla satışlarının 2024'te yıllık bazda yüzde 8 düşmesinin ardından yeni yıla artışla başladığını kaydederek, gayrimenkul piyasasındaki canlılığın ilk çeyrekte devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

- "Çok canlı bir talep var, özellikle birikimi olanlar ciddi arayışta"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan da satışlardaki artış trendinin devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Faiz indirimleri olacağını düşünen birçok kişi mevduattan çıkış yapıp konuta yöneliyor. Altında ciddi kazançlı çıkan yatırımcıların da yönünün gayrimenkul olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte ihtiyacı olup alımını erteleyenlerin de hareketini hızlandırdığını görüyoruz. Konutlarda fiyat artışına yönelik ciddi beklenti var. Satış adetlerindeki artış trendinin ocakta yavaşlayacağını düşünmüştük ancak yıllık bazda devam etti. Çok canlı bir talep var. Özellikle birikimi olanlar ciddi arayışta. Konut kredilerindeki kısmi gevşemenin de az da olsa etkili olduğunu düşünüyorum."

Akdoğan, geçen yıl arsa ve tarla satışlarında gerileme yaşandığını anımsatarak, konut dışı gayrimenkulün de bu yıl popülerliğini koruyacağını bildirdi.

- "Yıl sonu gayrimenkul satışlarında 3,1 milyon sürpriz olmaz"

Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman ise satışlardaki artışın piyasadaki canlılığı net bir şekilde ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlar artık konut fiyatlarının reel olarak inebileceği yere kadar indiğini düşünüyor. Bir iki yıldır ertelenen talep de bu yüzden harekete geçti." diye konuştu.

Artışta baz etkisinin de olduğunu aktaran Büyükduman, "2023'ün ikinci yarısı ile 2024'ün ilk yarısında satış adetleri düşmüştü. Bu nedenle hem konutta hem de arsa ve tarla satışlarında artış olduğunu düşünüyorum. İlk yarı boyunca artış görmemiz sürpriz olmaz." ifadesini kullandı. Büyükduman, yıl sonunda konut satışlarının 1,6 milyonu, toplam gayrimenkul satışlarının ise 3,1 milyonu geçmesinin sürpriz olmayacağını sözlerine ekledi.

2020-2025 yılları ocak ayı gayrimenkul satışları şu şekilde:

YılGayrimenkul satış adedi
2025238.938
2024198.725
2023235.901
2022187.997
2021159.244
2020209.224


 

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