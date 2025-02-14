Eski siteler ‘lüks rezidans’ oluyor

Merkezi konumları ve lüks donatıları ile öne çıkan projelerde, m2 fiyatları 250-350 bin TL aralığında değişiyor.

Ülkemizin en önemli gündem maddelerinden biri kentsel dönüşüm. Çürük yapı stokunun mevcut yapılar arasında yüzde 80’lere ulaştığı düşünüldüğünde kentsel dönüşümün önemi iyice anlaşılıyor. Ancak Kentsel Dönüşüm Yasası ve süreci hızlandırması hedeflenen düzenlemelere rağmen kentsel dönüşümü finanse edecek kaynakların yetersizliği nedeniyle süreç çok yavaş ilerliyor.

Çürük yapı stokunun en yoğun olduğu İstanbul’daki kentsel dönüşüm projeleri ağırlıklı olarak arsa değeri ve konut birim fiyatlarının çok yüksek olduğu merkezi bölgelerde gerçekleşiyor. Öyle ki Mecidiyeköy, Nişantaşı, Beşiktaş, Levent ve Etiler gibi İstanbul’un kalbindeki bölgelerde bulunan eski siteler ve konutlar günümüzde 250 bin-350 bin TL/metrekare (m2) fiyatlardan satılan lüks rezidanslara dönüşüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.