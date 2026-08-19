İlk Evim Konut Kredisi son durum 2026: İlk Evim konut kredisi çıktı mı? 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartlar neler?

Dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olması için hayata geçirilecek olan kampanyada, faiz oranının yüzde 1,20 olması bekleniyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında hazırlanan kredi paketinde 2 milyon TL olarak öngörülen limitin artırılması da gündemde.