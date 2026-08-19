İlk Evim Konut Kredisi son durum 2026: İlk Evim konut kredisi çıktı mı? 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartlar neler?

İlk kez konut alacak vatandaşlara yönelik hayata geçirilmesi beklenen İlk Evim Konut Kredisi, ev sahibi olma planı yapanların gündeminde. Kampanyaya ilişkin başvuru tarihinden faiz oranına kadar birçok ayrıntının açıklanması bekleniyor.
Peki, İlk Evim Konut Kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler başvurabilecek? Başvuru şartları neler olacak? Kredi nasıl hesaplanacak? İşte İlk Evim Konut Kredisi hakkında merak edilenler...
1 İlk Evim Konut Kredisi başvuruları başladı mı?
İlk Evim Konut Kredisi başvuruları henüz başlamadı. Konuya ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, sürecin hangi tarihte başlayacağına dair resmi bir takvim paylaşılmadı.
Sürecin başlamasıyla birlikte ayrıntıların yetkili kurumlar tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
2 İlk Evim Konut Kredisinde faiz oranı ne kadar olacak?
Dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olması için hayata geçirilecek olan kampanyada, faiz oranının yüzde 1,20 olması bekleniyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında hazırlanan kredi paketinde 2 milyon TL olarak öngörülen limitin artırılması da gündemde.
3 İlk Evim Konut Kredisi başvuru şartları belli oldu mu?
Kampanyanın hedef kitlesini, dar ve orta gelir grubunda yer alan ve daha önce konut sahibi olmamış vatandaşların oluşturması bekleniyor. Kimlerin krediden yararlanabileceğini belirleyecek kesin koşullar ise henüz açıklanmadı.
Ancak,
- Üzerine kayıtlı konutu olanların kampanyadan yararlanamaması,
- alınacak ev ile başvuru sahibinin ikamet ettiği ilin aynı olması,
- başvurudan önceki bir yıllık dönemde konut satılmamış olması,
- hisseli taşınmazlarda sahip olunan payın yüzde 50’nin üzerinde olmaması,
- gelirin belgelendirilmesi ve belirlenecek gelir sınırının aşılmaması gibi şartların aranması bekleniyor.
4 İlk Evim Konut Kredisi vadesi kaç ay olacak?
Kredi paketine ilişkin konuşulan seçenekler arasında geri ödeme süresinin 180 aya kadar uzatılması da yer alıyor. Söz konusu formülün uygulanması durumunda borcun daha uzun bir döneme bölünerek aylık taksitlerin düşürülmesi amaçlanıyor.
Bununla birlikte, 180 aylık vade konusunda henüz kesinleşmiş resmi bir karar bulunmuyor.
Ayrıca, kredinin kamu bankaları aracılığıyla sunulması planlanıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank kampanya kapsamında adı geçen bankalar arasında bulunurken, kredinin hangi bankaların uygulayacağı henüz resmen duyurulmadı.
5 İlk Evim Konut Kredisi aylık taksitleri ne kadar olacak?
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade üzerinden hazırlanan İlk Evim Konut Kredisi örnek ödeme planı şöyle:
|Kredi Tutarı
|Faiz Oranı
|Vade
|Tahmini Aylık Taksit
|Toplam Geri Ödeme
|1.000.000 TL
|%1,20
|180 ay
|13.587 TL
|2.445.000 TL
|2.000.000 TL
|%1,20
|180 ay
|27.174 TL
|4.891.000 TL
|3.000.000 TL
|%1,20
|180 ay
|40.761 TL
|7.336.000 TL