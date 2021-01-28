Enflasyondaki yükselişle birlikte aidat fiyatları yüzde 27’lere varan oranlarda arttı. Bazı markalı konut projelerinde aidat, 3 bin 500 TL’lere kadar çıkabiliyor. İstanbul’un 36 ilçesinde aidatlarda ne kadar artış olduğunu araştırdık.

Ülkemizde son yıllarda zengin sosyal donatılı konut projelerine olan ilgi arttı. Ancak bu sitelerde yaşamanın bedeli yüksek aidatlar ödemeyi de gerektiriyor.

Pandemide spor salonu, hamam, sauna gibi donatılar kullanılamazken, yapılan aidat zamları el yakmaya başladı. Ev alırken ya da kiralarken aidatların da araştırılması gerekiyor çünkü markalı konut projelerinde aidat ücretleri 3 bin 500 TL’lere kadar çıkabiliyor.

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