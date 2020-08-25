Düşük kredi faiz oranlarının hayata geçmesiyle büyük bir hareketliliğin yaşandığı gayrimenkul sektöründe satış ivmesi düşmeye başladı. İkinci el konutlarda faiz oranlarının tekrar yükseltilmesi, geri ödemenin 1 yıl sonra başlaması avantajının kaldırılması ve maksimum kredi vadesinin 15 yıldan 10 yıla çekilmesinin sektörde yeniden bir durağanlığa sebep olduğunu belirten Lüks Gayrimenkul uzmanı Sühran Aras, “Alım-satımlardaki 2 aylık yoğunluk yerini beklemeye bıraktı” diyor.

Altın ve dövizdeki hareketliliğin de etkisiyle Kurban Bayramı’ndan beri gayrimenkul sektöründeki eski canlılık yok. Sektöre hareket getiren cazip faiz uygulamasının oranları değişince bayram öncesi başlayan durağanlık bayram sonrası iyice arttı. Alıcıların genelde ‘bekle gör’ politikası izlediğini dile getiren Lüks Gayrimenkul Uzmanı Sühran Aras, “Haziran ayı ve Temmuzun ilk yarısında telefonlarımız neredeyse hiç susmamıştı. Şimdilerde ise herkes beklemeye geçti. İnşaat sektörün yeniden üretime başlayabilmesi için normalde Eylül ve Ekim ayının aylık 150-200 bin satış bandında sürmesi gerekiyordu” diyor.

İPOTEKLİ SATIŞ ARTTI *

Gayrimenkul sektörü haziran ayından itibaren yeni normalleşme ile birlikte büyük ivme yakaladı. Pandemi dönemi çok zorlu geçmişti. Hükümetin açıkladığı kapsamlı teşvik paketiyle birlikte Haziran ayında sektör büyük bir ivme yakaladı. Cumhuriyet tarihinin en düşük faiz oranlarından hem alıcılar hem satıcılar faydalandı. Haziran ayında satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209 arttı. Toplamda 190 bin konut satıldı. İpotekli konut satış rakamlarına bakıldığında ise 101 bin 500 konut satıldığını belirten Sühran Aras, “Geçen yılın Haziran ayına oranla ipotekli satışlar yüzde 1286 arttı. Temmuz ayında da satışlar devam etti. 10 Temmuz’a doğru ikinci elde konut kredi faiz oranları 0.79’a yükseltildi, 1 yıl sonra geri ödemeye başlama avantajı kalktı ama buna rağmen alımlar devam etti ve 141 bin konut satışı gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında sadece 14 bin satış olmuştu” diye ekliyor.

SIFIR KONUT SATIŞI *

Yapılan tarihi konut kredisi faiz indirimi öncesi sıfır konutla ikinci el konutlarının satışları arasında yaklaşık yüzde 50’lik bir denge vardı. Açıklanan paket sonrası ise bu oran yüzde 70’e 30 ikinci el konut tarafına ağırlık kazandı. Yani her 100 alıcıdan 70’inin ikinci el konut, 30’unun ise sıfır konut tercih ettiğini belirten Sühran Aras, şöyle devam ediyor: “Açıklanan paket aslında inşaat sektörünü hareketlendirmek içindi ama konut üretimin artması için sıfır konutların satışlarının arttırılması gerekiyor. Bunun için de devletin yeni teşvikler yapması gerektiğine inanıyorum. Vergi indirimi düşünülebilir. Sıfır konutta faiz oranı 0,64’te tutuldu ama 1 yıl sonra geri ödemeye başlama ve maksimum vadenin tekrar 15 yıla çıkarılması değerlendirilebilir.”

DUBLEKS DAİRELER TÜKENDİ *

Pandemiyle birlikte konut talepleri çok değişti. Şehir merkezinde büyük ve balkonlu evlere rağbet arttı, çocuklu aileler ise bahçeli daireler yöneldi. Daha önce satışı çok zor olan dubleks dairelerin stoklarının tamamının neredeyse Haziran ve Temmuz aylarında tükendiğini ifade eden Sühran Aras, şunları anlatıyor: “Pandemiyle birlikte beklentiler ve trendler değişti. Yeni üretimler yeni taleplere ve yeni trendlere göre olacaktır. Özellikle şehrin hemen dışında villalar, dubleks veya bahçeli daireler rağbet görüyor ve görmeye de devam edecek. Yeni trendlere göre yeni üretim yapacak olan inşaat sektörünün ayağa kalkabilmesi için hükümetin teşviklerine devam etmesi gerekiyor.”