Pasifik GYO Next Level Kemer projesini tanıttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, merkeze uzaklaşmadan doğayla iç içe yaşam imkânı sunmayı hedefleyen projede, toplam 9 blokta 1+1'den 5,5+1'e kadar değişen 274 konut yer alıyor. Konutlar 80 metrekare ile 438 metrekare arasında değişen büyüklüklere sahip olacak.

Projenin merkezinde yer alan geniş avlu, sosyal etkileşimleri artıran bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Çocukların dışarıda güvenle oynayabileceği mahalle atmosferi sunan proje, Kuzey Ormanları, su kemerleri ve göletlere yakınlığıyla öne çıkıyor.

İstanbul Havalimanı'na yakınlığı ve şehir merkezine ulaşım imkanıyla dikkati çeken proje, çevresindeki eğitim kurumları ve sanat-spor faaliyetleriyle çocuklu ailelere hitap eden bir yaşam alanı vadediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Next Level markasının İstanbul'un özel lokasyonlarında konumlandığını belirtti.

Projenin kaba inşaatının tamamlandığını aktaran Erdoğan, ince işler ve cephe kaplamalarının sürdüğünü, teslimata bir yıl kaldığını kaydetti.

Erdoğan, halihazırda projenin yüzde 30'unun satıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gayrimenkul sektöründe son dönemde yaşanan durgunluk nedeniyle agresif bir satış stratejisi izlemedik, ancak faiz indirimleriyle birlikte piyasada yeniden hareketlilik başladı. İlginin artmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde satış temposunun da yükseleceğini düşünüyoruz. Bu tanıtımı, projemizin teslimine bir yıl kala yapıyoruz. Bu, alıcılar için çok kıymetli ve önemli bir fırsat anlamına geliyor. Çünkü genel olarak tanıtım fırsatlarıyla konut alanlar, evlerini üç yıl sonra teslim alabiliyor. Biz de ise bu süre sadece bir yıl."

Projeyi büyük oranda öz kaynaklarıyla finanse ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, tanıtımla, yatırımcılara satın alma fırsatları sunduklarını anlattı.

Metrekare fiyatlarının 200 bin liradan başladığını, yüzde 50 peşinat ve teslim sonrası ödeme imkanı ile konut sahibi olunabildiğini ifade eden Erdoğan, ayrıca 48 ay vadeli, yüzde 1,29 faizli ödeme alternatiflerinin de bulunduğunu aktardı.

- "Sürdürülebilir şehir için yeni anlayışla konut geliştirmeye devam ediyoruz"

Erdoğan, yeşil ve sürdürülebilir şehir için yeni anlayışla konut geliştirmeye ve bu yönde yatırım yapmaya devam ettiklerine işaret ederek, "Şehrin merkezinden uzaklaşmadan, doğayla iç içe bir yaşam düşünün, Next Level Kemer tam da bunu sunuyor. Eski mahallelerin samimi havasını, insanların birbirini tanıdığı o sıcak ortamı özleyenler için mahalle kültürünü modern bakışla yeniden canlandırıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Projede her dairenin, gün ışığından ve orman manzarasından en iyi şekilde yararlanacak şekilde tasarlandığını, katların geriye doğru yükselen tasarımının projeye hem manzara hem de özel alan sunma anlamında değer kattığını kaydeden Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Bu prestijli proje için önce insanların ihtiyaç ve beklentilerinden yola çıktık, sonra bu ihtiyaçları bir araya getiren ortak bir alan tasarladık. Projenin kalbinde, herkesin buluştuğu, sohbet ettiği, çocukların oynadığı büyük bir avlu var. Biz buna 'Hayat' diyoruz. Çünkü burası hem doğanın hem de komşuluğun yeniden canlandığı bir yaşam alanı."

Kaynak: Anadolu Ajansı