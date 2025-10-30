2 temettü, 1 bedelsiz sermaye artırımı: 3 hissenin fiyatında düzeltme var

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün üç hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) ve Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,0840336 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,0714285 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 15,066 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC)
Pay Başına Brüt Temettü: 1,0 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,85 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 20,08 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Açıklamaya göre, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA)
% 344,44444 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 211,05 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)