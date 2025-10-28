38 ayda gelen Rus turist sayısı, ilçe merkezi nüfusunun 17 katına ulaştı

Kruvaziyer turizm ile Rusya'dan Türkiye'ye turist taşıyan Astoria Grande gemisi bu yılın 28. seferinde bin 75 yolcu, 440 mürettebatı ile Amasra Limanı'na yanaştı. Toplamda bu yıl ilçeye geken yolcu ve mütirettebat sayısı 39 bin 69 kişiye ulaşırken, gerçekleşen toplam 87 seferde ise gelen yolcu sayısı 73 bin 962, mürettebat sayısı 37 bin 860 olmak üzere 111 bin 822 kişiye çıktı.



İlçe merkezinde 6 bin 450 kişinin yaşadığı Amasra'ya 38 ayda kruvaziyer turizmle bölgeye gelen turist sayısı, ilçe merkezi nüfusunun 17 katına ulaştı.

Bugün öğle saatlerinde ilçe limanına yanaşan gemideki turistler, ilçenin tarihi, turistik yerlerini görme fırsatı bulurken, bazı kafileler ise Bartın il merkezini ve UNESCO'nun dünya Miras Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesini de gezdi.



İlk kez 3 Ağustos 2022 tarihinde başlayan seferle ilçeye gelen turistleri ağırlamaktan mutlu olduklarını belirten Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, yaklaşık 6 ay sonra seferlere başlaması planlanan ikimci gemi ile ilçeye gelen Rus turist sayısında yeni rekorların kırışacağını ifade etti.

Çakır, 2016 yılında gerçekleşmesi öngörülen 60 sefer ile ilçeye gelen toplam sayının 200 bini aşması hedeflendiğini belirterek, "Rus turistler, özellikle ilçemizi çok sevdi. 2026 yılı Nisan ayında ikimci geminin sefere başlamasıyla ilçemizde, kruvaziyer turizmle ağırlayacağımız misafir sayısı 200 bini aşması hedefleniyor. 2026'da 2 gemi ile gelwcek turistlerin sayısının 38 ayda gelen toplam sayıya yakın bir rakama ulaşmasını bekliyoruz. Yat-Marina Limanı projesi ve Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi ile rakamlar daha da yukarılara çıkabilir. Biz Rus turistlerden, onlar da bizlerden memnun. Daha da fazla turisti, misafir edebilecek kapasitemiz var" diye konuştu.



Öte yandan öğlen saat 12.00 sıralarında ilçeye yanaşan geminin saat 21.00 sıralarında, İstanbul'a doğru hareket etmek üzere ilçeden ayrılması bekleniyor.