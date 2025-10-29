Borsada yarın 1 bedelsiz, 2 temettü var (30 Ekim)

Borsa İstanbul'da 30 Ekim perşembe günü 2 hissenin fiyatında kar payı, 1 hissenin fiyatında ise bedelsiz bölünme nedeniyle düzeltme olacak. İşte o şirketler:
1 DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DESA)
Desa Deri, 3 taksit halinde toplamda brüt 0,2400960 TL, net 0,2040814 TL temettü kararı açıklamıştı. Net 0,0714285 TL olan 2. taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Ekim, ödeme tarihi 3 Kasım. Son taksidin ödemesi ise 1 Aralık'ta olacak.
2 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. (OYAKC)
Şirket pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Ekim, ödeme tarihi 3 Kasım.