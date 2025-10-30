Nvidia'nın piyasa değeri, yapay zeka çiplerine olan yüksek taleple geçen yıl şubat ayında ilk kez 2 trilyon doları, haziran ayında 3 trilyon doları ve temmuzda 4 trilyon doları aşmıştı.

Nvidia hisseleri 2025’te yaklaşık %50 değer kazandı ve yapay zekâya yapılan yatırımlar çip üreticisinin olağanüstü yükselişini beslemeye devam ettikçe, yıllardır S&P 500’ün en iyi performans gösteren hisseleri arasında yer alıyor.