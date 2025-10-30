1999'da yılında kurulan bir şirket bugün dünyanın en değerli şirketi. Bir şirketin piyasa değeri ilk kez 5 trilyon doları buldu. İşte bir restoranda bulunan fikirle bugüne gelen NVDIA'nın ilk günlerinin kısa öyküsü:
1 PİYASA DEĞERİ 5 TRİLYON DOLARI GÖRDÜ
Nvidia'nın hisse fiyatı, TSİ 16.35'te yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak 210,80 dolara yükseldi. Hisselerindeki yükselişle Nvidia'nın piyasa değeri 5,1 trilyon dolara ulaşırken, Nvidia bu eşiği aşan ilk şirket oldu.
2 DÜN YATIRIMLARI AÇIKLAMIŞTI
Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, dün şirketin yazılım geliştiricileri, mühendisleri, araştırmacıları ve bilgi teknolojileri uzmanlarını bir araya getirdiği etkinliğinde, yapay zeka alanındaki yeni atılımlarını anlatmıştı.
ABD Enerji Bakanlığı ile işbirliği yaparak 7 yapay zeka süper bilgisayarı inşa edileceğini duyuran şirket, yapay zeka çiplerine yönelik 500 milyar dolarlık sipariş beklendiğini bildirmişti. Finlandiya merkezli telekomünikasyon ekipmanları üreticisi Nokia'ya 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklayan şirket, Palantir Technologies, Uber, Eli Lilly ve Oracle gibi şirketlerle de işbirliklerini duyurmuştu.
3 HAZİRAN'DA 3, TEMMUZ'DA 4 TRİLYON DOLARI GÖRMÜŞTÜ
Nvidia'nın piyasa değeri, yapay zeka çiplerine olan yüksek taleple geçen yıl şubat ayında ilk kez 2 trilyon doları, haziran ayında 3 trilyon doları ve temmuzda 4 trilyon doları aşmıştı.
Nvidia hisseleri 2025’te yaklaşık %50 değer kazandı ve yapay zekâya yapılan yatırımlar çip üreticisinin olağanüstü yükselişini beslemeye devam ettikçe, yıllardır S&P 500’ün en iyi performans gösteren hisseleri arasında yer alıyor.
4 NEDEN YÜKSELDİ?
Peki, Nvidia hisselerini Çarşamba günü yukarı taşıyan unsur neydi? CNN'in analizine göre yükselişin nedeni ABD Başkanı Donald Trump ile Çin lideri Şi Cinping arasında yapılması umulan görüşmelerin, Nvidia’nın yapay zekâ çiplerine Çin pazarını açacağına dair beklentiler oldu. Salı günü, Nvidia CEO’su Jensen Huang, şirketin geleceğine dair vizyonunu Washington’daki GTC Yapay Zekâ Konferansı’nda yaptığı ilk ana konuşmasında paylaştı. Huang, Nvidia çiplerinin cep telefonu kulelerinden robotik fabrikalara ve otonom araçlara kadar her yerde kullanılacağını anlattı ve konuşmasında Trump’a övgüler yağdırdı.
5 İLK 3'TE NVIDIA, MICROSOFT VE APPLE VAR
Dünyanın en değerli şirketleri listesinde ilk sırada yer alan Nvidia'yı, 4,03 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Microsoft ve 4 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Apple takip ediyor.
6 NVIDIA NASIL KURULDU? FİKRİ NASIL BULDULAR?
Nvidia'nın yolculuğu 1993'te yol kenarındaki bir Denny's restoranında başlamış: İlk günden beri firmanın CEO'su olan Jensen Huang, iki kurucu arkadaşıyla bilgisayar çiplerinde uzmanlaşmış bir şirketin grafik oluşturma potansiyeli hakkında sohbet ederken...
Şirkete göre, Nvidia kurucuları kişisel bilgisayarlarda gerçekçi 3D grafikleri mümkün kılacak bir çip fikrini burada tartıştı.
7 KAHVALTIDA BULDULAR
Nvidia'nın kurucu ortaklarından Chris Malachowsky, daha önce The Wall Street Journal'a verdiği röportajda kendisinin ve kurucu ortakları Jensen Huang ve Curtis Priem'in şirket fikrini California'da Amerikan zinciri Denny's'te kahvaltı yaparken ve çok fazla kahve içerken bulduklarını anlatıyor.
8 AYNI YERDE GARSONLUK DA YAPMIŞTI
Jensen Huang, NVIDIA'yı 2 mühendis arkadaşıyla birlikte 1993 yılında kurdu ve kuruluşundan bu yana başkan, icra kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.
Journal'ın haberine göre Denny's, Nvidia'yı birlikte hayal eden Huang, Chris Malachowsky ve Curtis Priem için önemli bir buluşma noktasıydı.
Nvidia kurucularından Huang, aslında toplantılardan çok önce Denny's'de çalışmıştı. Gençken garsonluk yapıyordu ve müşteri siparişleri almanın, tanımadığı insanlarla nasıl iletişim kuracağını öğrenmesine ve işler gerginleştiğinde uzlaşmayı bulmasına yardımcı olduğunu söylüyor.
2010'da New York Times'a "İnanılmaz derecede utangaçtım. Beni kabuğumdan çıkaran tek deneyim Denny's'deki garsonluktu" demişti.
Huang gerçekten de de ilk işini 15 yaşındayken Portland'daki Denny's'de bulmuş. Bir röportajında "Bulaşıkçıydım, komiydim, garsonluk yaptım. Kimse benden daha fazla kahve fincanı taşıyamaz" diyor.
9 BİZ İYİ MÜŞTERİLER DEĞİLDİK'
Malachowsky Journal'a "Biz iyi müşteriler değildik... Dört saat boyunca orada olacak ve 10 fincan kahve içecektik" diyor.
- Jensen Huang, Tayvan’da doğmuş, küçük yaşta ABD’ye geçmiş bir elektrik–elektronik mühendisi. Chris Malachowsky ve Curtis Priem, grafik işlem birimleri ve yarı iletken alanlarında uzman mühendislerdi. Priem özellikle grafik çip tasarımı konusunda tecrübeliydi. Üçü de 1990’ların başında grafik ve görüntü işleme alanında artan ihtiyaçları görmeye başladı.
- O dönemde kişisel bilgisayarlar ve oyun sistemleri için 3 boyutlu grafik işleme kapasitesi oldukça sınırlıydı. Huang ve ortakları, “oyunlar ve multimedya” pazarı üzerinden ciddi bir büyüme alanı gördüler.
- Bu sayede “genel amaçlı işlemcilerin (CPU) bu işi tam verimli yapamadığı” fikri doğdu ve grafik işlem birimi (GPU) fikri güç kazandı.
10 İLK ODAK NOKTASI
Brittanica, NVIDIA'nın kuruluş yılları için "Şirketin ilk odak noktası, grafik tabanlı bilgi işlem ve video oyunlarıydı. Bu alan zamanla NVIDIA için büyük bir fark yaratan unsur ve rekabet avantajı haline gelecekti. Şirket, GPU teknolojisinde öncü oldu" diyor.
Birçok şirket şimdi yapay zeka yarışına katılmak için çabalarken, Nvidia sektörün bu alanına uzun zaman önce girmişti. O zamanlar yapay zeka ve bilgisayar oyunları pazarları henüz ilk aşamalarındaydı.