500 bin sosyal konut nerelere yapılacak? Başvuru tarihi ne zaman? 30 soruda detaylar

Bakanlığın 24 Ekim tarihli açıklamasına göre 81 ilde konut yapılacak. Proje kapsamında inşa edilecek evler 80, 65 ve 55 metrekarelik olacak.

AA'nın 24 Ekim tarihli haberine göre ilk etapta konut dağılımı belli olan iller şöyle:

"İstanbul 100 bin, Ankara 30 bin 780, İzmir 21 bin 520, Gaziantep 13 bin 940, Konya 13 bin 670, Şanlıurfa 13 bin 190, Diyarbakır 12 bin 170, Bursa 13 bin 730, Antalya 13 bin 160, Hatay 12 bin 640 ve Ardahan 540."

BAKAN KURUM'DAN 30 SORUYA YANIT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından kampanyaya ilişkin merak edilen soruları ve yanıtlarını paylaştı. Bakan Kurum, 30 soru ve cevabın yer aldığı paylaşımında, “Yüzyılın Konut Projesi'ne vatandaşlarımızın ilgisi büyük. Projemize ilişkin birçok soru alıyoruz. En çok merak edilen konularla ilgili soruları yanıtladık” mesajını verdi.

İşte Bakan Murat Kurum'un merak edilen 30 soruya verdiği yanıtlar: