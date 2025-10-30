KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? Gözler 2025 KYK e-Devlet sorgulama ekranında

KYK burs ve kredi sonuçları için öğrencilerdeki heyecanlı bekleyiş devam etmektedir. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) yapılan başvurular 13-17 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler Bakanlıktan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.
KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
KYK burs sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından e-Devlet kapısı üzerinden duyurulacak.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak e-Devlet'teki ilgili sonuç sorgulama ekranına ulaşarak sonucunu öğrenebilecektir.
Sonuçların ilan edileceği kesin bir tarih henüz resmî olarak bildirilmedi. Ancak, geçmiş yıllardaki takvimler doğrultusunda, burs başvuru sonuçlarının en geç Kasım ayının ikinci haftasına kadar öğrencilere duyurulması bekleniyor.
GERİYE DÖNÜK ÖDEME YAPILACAK MI?
Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başlangıcı olan Ekim ayından itibaren ödeme yapılmaktadır. Yani, ilk ödeme yapılırken toplu bir şekilde geriye dönük ödeme gerçekleştirilecek.
Ödemeler, öğrencinin normal öğrenim süresi boyunca devam edecektir.
Burs/kredi ödemeleri, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ile 10. günleri arasında yapılmaktadır.
KYK BURSU NE KADAR?
Şu an itibarıyla, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için geçerli olacak yeni KYK burs ve kredi miktarları henüz resmî olarak açıklanmamıştır. Yeni ücretlerin, burs sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından kamuoyuna bildirilmesi beklenmektedir.
Ancak, geçtiğimiz 2024-2025 eğitim-öğretim yılında uygulanan aylık burs ve kredi ücretleri (referans olması açısından) şu şekildeydi:
|Öğrenim Düzeyi
|Aylık Burs/Kredi Miktarı (2024-2025)
|Önlisans ve Lisans
|3.000 TL
|Yüksek Lisans
|6.000 TL