KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? Gözler 2025 KYK e-Devlet sorgulama ekranında

KYK BURSU NE KADAR?

Şu an itibarıyla, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için geçerli olacak yeni KYK burs ve kredi miktarları henüz resmî olarak açıklanmamıştır. Yeni ücretlerin, burs sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından kamuoyuna bildirilmesi beklenmektedir.

Ancak, geçtiğimiz 2024-2025 eğitim-öğretim yılında uygulanan aylık burs ve kredi ücretleri (referans olması açısından) şu şekildeydi: