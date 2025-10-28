Şişecam'ın açıklamasına göre Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Şişecam'ın talebi üzerine hisse işlemlerine ilişkin yaptığı incelemede işlem tesis edilmesini gerektirecek bir husus bulunmadığına karar verdi.

Şişecam'ın açıklamasına göre incelemeye ilişkin SPK'dan yapılan açıklama şöyle:

İlgi’de kayıtlı 10.06.2024 tarih ve 169433 sayı ile Kurul kaydına alınan 10.06.2024 tarihli başvurunuzda özetle; Son dönemde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ (SISE, Şirket) paylarında seans açılışıyla başlayan ve günün tamamında artarak devam eden yoğun satış işlemlerinin gerçekleştirildiği, yoğun satışlar neticesinde 31.05.2024 tarihinde Borsa İstanbul AŞ tarafından SISE payında devre kesici uygulandığı, akabinde yoğun satışların devam ettiği, devre kesicilerin devreye girmesi sonrasında giderek yoğunlaşan ve takip eden günlerde de taraflarına e-posta yoluyla iletilen paydaş şikâyetlerinin bulunduğu, ayrıca sosyal medya mecralarında bu durumu gündem yapan çok sayıda paylaşım bulunduğu, söz konusu eposta ve paylaşımların çoğunda yatırımcıları tarafından, SISE paylarında görülen yoğun satış işlemlerinin pay satışlarına aracılık eden kurumlar detayında incelenmesinin, Endeksten farklı şekilde görülen yoğun satış hareketine ilişkin bir soruşturma ve açıklama yapılmasının talep edildiği ve ayrıca ilgili şikâyetlerin Kurulumuza ve Borsa Piyasa Gözetim Dairesi'ne de yapıldığının belirtildiği ifade edilmiş olup, söz konusu hususlar kapsamında yapılacak araştırma ve incelemeler neticesinde 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve diğer ilgili mevzuat gereğince hukuka aykırı ve suç oluşturacak bir unsurun varlığının araştırılması, suç teşkil eden bir hususun olması durumunda ise ilgililer hakkında gerekli işlemlerin yapılması talep edilmektedir.



Konuya ilişkin olarak, yapılan inceleme sonuçlarını 23.10.2025 tarihli toplantısında değerlendiren Kurulumuz Karar Organı 56/1949 sayılı kararı ile diğer hususların yanı sıra;

A) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'nin 10.06.2024 tarih ve 169433 sayı ile Kurul kaydına alınan 10.06.2024 tarihli başvurusunda ileri sürülen hususlar ile ilgili olarak yapılan incelemede; 6362 sayılı SPKn’nun 106 ncı ve 107 nci maddesinde tanımlanan suçun unsurlarının ve VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan fiillerin oluşmadığı değerlendirilmiş olup, Kurulumuzca işlem tesis edilmesini gerektirir hususun bulunmadığına,

B) Konuya ilişkin olarak alınan kararın Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ’ye bildirilmesine karar vermiştir.