Gayrimenkul sektörünün öncü markası Tahincioğlu Gayrimenkul, 2021’i hedeflerinin üzerinde 3,8 milyar TL’lik bir ciro ile kapattı. Ekonomide yaşanan dalgalanmalar ve artan maliyetlere rağmen bu yıl da yatırımlarına ara vermeden devam edecek. Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, bu yıl İstanbul Küçükyalı, Ataşehir, Bodrum ve Göcek’te 4 milyar TL’lik 4 yeni projeye satışa sunacaklarını söylüyor.

Yenilikçi projeleriyle öne çıkan Tahincioğlu Gayrimenkul, başarılı geçen 2021 yılının ardından bu yıl da devam eden projelerine ek olarak İstanbul’da, Ege ve Akdeniz bölgelerinde pandemi ile değişen taleplere hitap eden yeni projeler geliştirecek.

2021 yılını değerIendiren ve 2022 yılı hedeflerini açıklayan Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Tahincioğlu olarak 2021’e çok güçlü bir giriş yaptık ve tüm yıl özveri ile çalışarak hedeflerimizin ötesinde çok iyi bir yıl geçirdik. Geride bıraktığımız yılda, müşteri beklentilerini karşılayan projelerimizle toplam 3,8 milyar TL değerinde satış gerçekleştirdik” dedi.

GÖCEK’İN İLK MARKALI PROJESİ

Göcek’in ilk markalı lüks konut projesine imza atan Tahincioğlu, Nidapark Göcek’i yeni yılın ilk çeyreğinde ön satışa çıkaracak. Dünyaca ünlü Göcek marinalarının ve koylarının yakınında, doğa ile uyumlu, modern ve kaliteli mimarisi ile Nidapark Göcek, şehir kalabalığından uzaklaşmak isteyenlerin özlemi olan geniş bahçeli, özel havuzlu müstakil villaları, iç avlusu ve yerden ısıtma sistemiyle dört mevsim yaşama imkânı sağlayacak.

İstanbul dışındaki lüks konut projelerine Bodrum’da devam edecek olan Tahincioğlu, bu yıl Bodrum’da yeni projelere başlayacak. Tahincioğlu markasına uygun başka bölgelerde de yer alacak.

Tahincioğlu’nun bu yıl başlamayı planladığı üçüncü projesi ise İstanbul Ataşehir’de hayata geçecek. Butik olarak planlanan proje, kent merkezinde ama ferah dairelerde yaşamak isteyenlere hitap edecek. Son olarak bir rezidans bloğu olan Nidapark Küçükyalı Mercan projesi ile adalar manzaralı sadece teraslı ve 4+1 dairelerin ve ticari birimlerin yer aldığı özel bir proje hayata geçecek.

Tahincioğlu olarak pek çok yeni proje ile gündeme geleceklerini belirten Özcan Tahincioğlu şu bilgileri verdi:

“Bu yıl değişen talep ve ihtiyaçlara öncelik vererek sektörün gelişimine yön veren projelere odaklanacağız. Balkonlu, bahçeli ve teraslı konutlara olan ilgi pandemi sürecinde gözle görülür biçimde arttı. Bu süreçte evde geçen zamanın artması, tüketicilerin konut ihtiyaçlarını da değiştirdi. Açık alanı geniş olan projeler gerek aileler gerekse yalnız yaşayan insanlar tarafından tercih sebebi oldu. Biz de yeni projelerimizde değişen yaşam alışkanlıklarını göz önünde tutuyoruz. Gerek İstanbul Küçükyalı ve Ataşehir’deki gerekse Bodrum ve Göcek’teki projelerimizde ‘yeni normal’ düzene uygun, ferah yaşam alanı sunan, evinde hem iş hem de sosyal hayatını rahatlıkla yönetebilecekleri, nitelikli konut tipleri geliştiriyoruz. 2022’de satışa çıkacak yeni projelerimizin değeri 4 milyar TL olacak.”

İZMİR YAKIN TAKİPTE

Bu yıl Nidapark İstinye Panorama etabının, Nidapark Küçükyalı projesi içindeki son residans etabı Heybeli’yi, açık hava alışveriş caddesi Palladium Cadde’yi teslim etmeyi planladıklarını söyleyen Tahincioğlu, “2022’de teslim edeceğimiz 102.402 metrekare ve 651 ünite ile projelerimizde yaşam hareketlenerek devam edecek. Göcek’te hayata geçecek Nidapark Göcek’ten hemen sonra Bodrum’daki ilk projemize başlayacağız. Aynı zamanda geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. İzmir bölgesinde Urla ve Çeşme’yi yakından takip ediyoruz, Çanakkale bölgesi de yükselen bir değer olarak ilgilendiğimiz bölgelerden biri. Değişen ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda dört mevsim yaşanabilecek, geniş kullanım alanı olan, doğa ile iç içe projelerimiz geliyor” dedi.

Tahincioğlu, satış sonrası yönetim ve hizmet alanlarında da büyüyerek, Tahincioğlu markasının güvencesini farklı alanlara da yaymayı hedeflediklerini vurguluyor.

Pandeminin getirdiği değişiklikler, müşteri davranışlarının ve beklentilerinin farklılaşmasının sektörde değişime neden olduğuna dikkat çeken Tahincioğlu, şunları söyledi:

“Yeni dönemde bahçeli, geniş sosyal alanı olan ve şehir merkezinden uzak müstakil ve alçak katlı konutlar tercih edilmeye başlandı. Bölge olarak da özellikle şehirden uzak Ege ve Güney bölgelerdeki projeler öne çıktı. Biz de bu değişime cevap vermek adına araştırmalarımızı bu bölgelerde yoğunlaştırarak güneydeki ilk konut projemizi Göcek’te gerçekleştiriyoruz. Uzun süredir araştırmalarımızı yoğunlaştırdığımız Bodrum’da da yeni projelere 2022’de başlayacağız.”

HİZMETLER GENİŞLİYOR

Tahincioğlu’nun ana işi olan gayrimenkul geliştirmeye ek olarak yan hizmetlerle büyüyen grup şirketlerinden bahseden Özcan Tahincioğlu; “Yıllardır ofis yönetim hizmetlerimizi sürdüren Meta Gayrimenkul Yönetim’in yanında, 2021 yılı itibari ile “Ve Gayrimenkul”, “Nidapark Gayrimenkul” ve “Tahincioğlu Yönetim ve Hizmet” adı altında 3 yeni şirketimizle, gayrimenkul sektöründeki hizmetlerimizi genişletiyoruz ve projelerimizde ev alan müşterilerimizin memnuniyetini sağlarken onlarla bağımızı güçlendiriyoruz. Ve Gayrimenkul, orta ve uzun vadeli yaşamaya hazır eşyalı ev kiralama hizmeti sunarken, Nidapark Gayrimenkul, ikinci el satış ve kiralama işlerinde müşterilerimize kalite, hız ve güvenli hizmet vadediyor. Tahincioğlu Yönetim ve Hizmet ile ise Tahincioğlu konut projelerinin, geniş çapta yönetim ve hizmetlerinin sorumluluğunu üstleniyoruz ve sürdürülebilir kaliteye imza atıyoruz” şeklinde konuştu.

EMLAK KONUT PROJELERİNDE SATIŞ LİDERİ

Özcan Tahincioğlu, geçen yıl Emlak Konut GYO ile hasılat paylaşımı modeliyle proje geçekleştiren gayrimenkul firmaları arasında Nidapark İstinye ve Nidapark Küçükyalı projeleriyle toplamda 2,8 milyar TL’lik bağımsız bölüm satış hasılatı elde ettiklerini ve bu kapsamda 2021’de en çok satış gerçekleştiren firma olduklarını vurguladı.

Tahincioğlu, Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirilen, Küçükyalı’da, denize karşı konumlandırılmış adalar manzaralı Anadolu yakasının en büyük karma kullanımlı projelerinden biri olan 2 bin 250 ünitelik Nidapark Küçükyalı’da Kınalı, Sedef ve Burgaz olmak üzere 3 etabın içinde toplam 1.000 konutun teslimlerini tamamladı.

Yine Emlak Konut ile birlikte gerçekleştirilen Nidapark İstinye projesinde birinci etap olan Panaroma etabının satışlarını tamamladı, ikinci ve üçüncü etapların satışı devam ediyor. 2022’nin ilk çeyreğinde teslim edilecek olan Nidapark İstinye Panorama etabı, lüks bir yaşamın sınırlarını yeniden çizerken, 48 bin metre karelik park alanı ve az katlı rezidans konseptiyle doğaya yakın, çevre dostu bir yaşam sunuyor.

Kâğıthane’de yer alan karma proje Nidapark Ayyıldız’ın ise, 2022 yılının ilk çeyreğinde teslimi tamamlanacak.

Boğaza nazır Nidapark Çengelköy projesi 2021’de satışa sunulurken yüzde 60’ının satışları tamamlanmış durumda.

EN İYİ YATIRIM ARACI

Gayrimenkulün içinde bulunduğumuz dönemde en iyi yatırım aracı olduğuna dikkat çeken Özcaün Tahincioğlu şunları söylüyor:

“Projelerimiz, kaliteli yaşam vaadimizin yanında iyi bir yatırım aracı olarak da müşterilerimizi memnun ediyor. Yüksek oranda değer kazanmaya devam eden Nidapark Küçükyalı projemizden lansman döneminde ev alan müşterilerimizin evlerinin değeri bugün yüzde 532 oranında (beş katı) arttı. Aynı şekilde Nidapark İstinye projemiz de şu anda %466 (dört buçuk katı) oranında değerlendi ve çok yakında Panorama etabı teslim edildiğinde bu oran daha da artacak. Aynı dönemde dövizdeki artışın %275 olduğu düşünülürse projelerimiz dövizin iki katı oranında değerlendi. Yani döviz getirisini ikiye katladı. Nidapark Çengelköy’ün ise hem Tahincioğlu kalitesiyle ve modern mimarisiyle, hem de bölgedeki son büyük parsel olması sebebiyle, boğaz bölgesinin ortalamasının üzerinde prim yapacağını öngörüyoruz.”

2022 BEKLENTİMİZ OLUMLU

Tahincioğlu; “Gerek sektörümüz gerekse ülke ekonomisi açısından 2022 yılı için beklentilerimiz olumlu. Konut maliyetlerindeki artışın devam etme eğiliminde olması bir risk olarak karşımızda durmasına rağmen, döviz yatırımı bulunan yerli ve yabancı yatırımcıların, döviz pozisyonundan çıkarak gayrimenkule yönelmeye başlaması ve kira bedellerindeki hızlı yükselişler, bu riskin fazlasıyla bertaraf edilebileceğini ve sektör açısından iyi bir yıl olabileceğini gösteriyor” diye konuştu.

Konut fiyatlarının artacağı yönündeki beklentilerin de yatırımcıların konuta ilgisini arttırdığına dikkat çeken Tahincioğlu şöyle devam ediyor:

“Gayrimenkul sektörünün 2022 yılında hareketlenmesini bekliyoruz. Hareketlenme ile birlikte yeni projelere ilgi ve talep de artacaktır. Gayrimenkul her ortamda olduğu gibi bugünkü ekonomik ortamda da en güvenilir yatırım aracıdır. Pandeminin etkisinin azalmasına bağlı olarak normalleşmenin ekonomimiz üzerindeki olumlu etkisi ve piyasalardaki dalgalanmaların azalmasıyla güven ortamı büyüyecek, yatırımlar artacak, böylece daha sürdürülebilir büyüme oranlarına erişebileceğimizi düşünüyorum.”