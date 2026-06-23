TOKİ 29 ilde 309 gayrimenkul satacak: Müzayede ne zaman, teminat bedeli ne kadar?

TOKİ'nin 29 ilde toplam 309 gayrimenkulü satışa sunacağını duyurmasının ardından müzayedeye ilişkin ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Müzayedenin ne zaman yapılacağı, hangi illerdeki taşınmazları kapsadığı ve katılım için gerekli teminat bedelleri merak konusu olurken, vatandaşlar satış sürecine ilişkin detayları yakından takip ediyor.
eki, TOKİ'nin 29 ilde gerçekleştireceği gayrimenkul müzayedesi ne zaman yapılacak? Hangi illerdeki taşınmazlar satışa çıkarılacak? Teminat bedelleri ne kadar olacak? İşte detaylar...
1 TOKİ 29 ilde 309 gayrimenkul müzayedesi ne zaman yapılacak?
TOKİ 29 ilde 309 gayrimenkul müzayedesi, 30 Haziran 2026 tarihinde saat 10:30'da İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu (Küçükçekmece/İstanbul) ve İlkbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle'de (Yenimahalle/Ankara) düzenlenecek.
2 Müzayedeye çevrim içi olarak katılmak mümkün olacak mı?
Müzayedeye çevrim içi de katılmak mümkün olacak. Ancak konuyla ilgili yapılan açıklamada, internet katılım başvurusunun 1 iş günü öncesinde sonlanacağı kaydedildi.
3 Teminat bedeli istenecek mi?
Gayrimenkul müzayedesine katılmak isteyen vatandaşlar teminat bedeli yatırılıp yatırılmayacağını da merak ediyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, açık artırmaya katılacak gerçek veya tüzel kişilerin toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerine katılım teminatı yatırması gerektiği kaydedildi.
4 Teminat tutarı belli oldu mu?
Gayrimenkullerin teminat tutarları da açıklandı. Buna göre,
Muhammen bedeli 2.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 80 bin TL,
Muhammen bedeli 2.500.000.- 3.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 200 bin TL,
Muhammen bedeli 4.000.000.- 6.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 300 bin TL,
Muhammen bedeli 7.000.000.- 9.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 600 bin TL,
Muhammen bedeli 10.000.000.- 19.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 1 milyon TL,
Muhammen bedeli 20.000.000.-TL ve üstünde olanlar için 3 milyon TL ödemek zorunda oldukları açıklandı.
5 Hangi illerdeki taşınmazlar satışa çıkarılacak?
Satışa sunulacak gayrimenkullerin hangi illerde bulunduğu da araştırılıyor. İşte o iller:
Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Kütahya, Burdur, Isparta, Mersin, Karabük, Düzce, Amasya, Kastamonu, Zonguldak, Ankara, Konya, Karaman, Aksaray, Çankırı, Kayseri, Kırşehir, Şanlıurfa, Gaziantep, Bitlis, Bingöl, Erzincan ve Van.