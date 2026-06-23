TOKİ 29 ilde 309 gayrimenkul satacak: Müzayede ne zaman, teminat bedeli ne kadar?

Gayrimenkullerin teminat tutarları da açıklandı. Buna göre,

Muhammen bedeli 2.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 80 bin TL,

Muhammen bedeli 2.500.000.- 3.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 200 bin TL,

Muhammen bedeli 4.000.000.- 6.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 300 bin TL,

Muhammen bedeli 7.000.000.- 9.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 600 bin TL,

Muhammen bedeli 10.000.000.- 19.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 1 milyon TL,

Muhammen bedeli 20.000.000.-TL ve üstünde olanlar için 3 milyon TL ödemek zorunda oldukları açıklandı.