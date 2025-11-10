ARA
DOLAR
42,23
0,05%
DOLAR
EURO
48,85
0,07%
EURO
GRAM ALTIN
5539,53
2,01%
GRAM ALTIN
BIST 100
10914,38
-0,09%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ ADIYAMAN SOSYAL KONUT PROJESİ: Adıyaman'da TOKİ evleri hangi ilçelerde olacak?

TOKİ ADIYAMAN SOSYAL KONUT PROJESİ: Adıyaman'da TOKİ evleri hangi ilçelerde olacak?

81 ilde 500 bin konut yapımını hedefleyen 'Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular, bugün itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Ayrıca, inşa edilecek konutların il ve ilçe bazındaki dağılımı da netleşti. Buna göre, Adıyaman’da hangi ilçelere kaç konut yapılacağı da açıklandı.


TOKİ ADIYAMAN SOSYAL KONUT PROJESİ: Adıyaman'da TOKİ evleri hangi ilçelerde olacak?

Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut inşa edilmesini hedefleyen projede, il ve ilçe bazındaki konut dağılımı netleşti. Nüfus yoğunluğu, kira seviyeleri ve barınma ihtiyacı dikkate alınarak her bölge için konut sayıları belirlendi. Projeye ilişkin detaylar da kamuoyuyla paylaşıldı.

1 ADIYAMAN'DA KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

ADIYAMAN'DA KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Adıyaman'da 6 bin 620 konutun inşa edileceği duyuruldu.

2 BAŞVURULAR NASIL SONA ERİYOR?

BAŞVURULAR NASIL SONA ERİYOR?

Projeye başvurular 10 Kasım 2025 tarihi itibarıyla başladı. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık 2025'te, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılacak başvurular ise 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

3 KONTENJAN DETAYLARI BELLİ OLDU

KONTENJAN DETAYLARI BELLİ OLDU

Proje kapsamında şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazilere (Kıbrıs, Kore) yüzde 5, engelli vatandaşlara yüzde 5, emekli vatandaşlara yüzde 20, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, 18-30 yaş aralığındaki vatandaşlara ise yüzde 20 oranında kontenjan ayrılacağı duyuruldu.

Ayrıca, şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin işlemlerinden başvuru ücreti alınmayacak.

Öte yandan, şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacağı da kaydedildi.

4 BAŞVURUDA GELİR ŞARTI ARANACAK MI?

BAŞVURUDA GELİR ŞARTI ARANACAK MI?

Projeye başvuracaklar için İstanbul’da hane halkı aylık net gelirinin en fazla 145 bin lira, diğer illerde ise en fazla 127 bin lira olması şartı aranıyor.

5 ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI

ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI

İstanbul dışındaki iller için ödeme planları belli oldu. Buna göre, İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak açıklandı. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacakken, konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı ise 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

80 metrekarelik 2+1 konutların fiyatı da 2 milyon 650 bin TL olarak açıklandı. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

6 İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI AÇIKLANDI

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI AÇIKLANDI

İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacakken, bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatının 2 milyon 450 bin TL olacağı duyuruldu. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı var. Bu konutların aylık taksiti ise 9 bin 188 TL olacak.

80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı da 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacakken, bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

7 OTURDUĞUM İLÇEDE PROJE YOKSA BAŞVURU NASIL YAPABİLİRİM?

OTURDUĞUM İLÇEDE PROJE YOKSA BAŞVURU NASIL YAPABİLİRİM?

İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Büyükşehirlerde, merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuruda bulunabilecek.

 

8 KONUT BÜYÜKLÜKLERİ NE KADAR OLACAK?

KONUT BÜYÜKLÜKLERİ NE KADAR OLACAK?

Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak. Konut tipi kurayla belirlenecek.

Konutların teslimatlarına 2027 yılının Mart ayında başlanacağı da açıklandı.

9 ADIYAMAN'DA KONUTLAR NERELERE, HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

ADIYAMAN'DA KONUTLAR NERELERE, HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?
1ADIYAMANMERKEZADIYAMAN MERKEZ 5000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ5000
2ADIYAMANBESNİADIYAMAN BESNİ 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ300
3ADIYAMANÇELİKHANADIYAMAN ÇELİKHAN 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ100
4ADIYAMANGERGERADIYAMAN GERGER 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ250

10 DETAYLAR BELLİ OLDU

DETAYLAR BELLİ OLDU
5ADIYAMANGÖLBAŞIADIYAMAN GÖLBAŞI 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ200
6ADIYAMANKAHTAADIYAMAN KAHTA 700/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ700
7ADIYAMANSAMSATADIYAMAN SAMSAT 20/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ20
8ADIYAMANTUTADIYAMAN TUT 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ50

 
Etiketler
video-haber
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL

Paylaş

Video Linki:
Embed Kod: