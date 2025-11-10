Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut inşa edilmesini hedefleyen projede, il ve ilçe bazındaki konut dağılımı netleşti. Nüfus yoğunluğu, kira seviyeleri ve barınma ihtiyacı dikkate alınarak her bölge için konut sayıları belirlendi. Projeye ilişkin detaylar da kamuoyuyla paylaşıldı.
1 ADIYAMAN'DA KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Adıyaman'da 6 bin 620 konutun inşa edileceği duyuruldu.
2 BAŞVURULAR NASIL SONA ERİYOR?
Projeye başvurular 10 Kasım 2025 tarihi itibarıyla başladı. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık 2025'te, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılacak başvurular ise 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.
3 KONTENJAN DETAYLARI BELLİ OLDU
Proje kapsamında şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazilere (Kıbrıs, Kore) yüzde 5, engelli vatandaşlara yüzde 5, emekli vatandaşlara yüzde 20, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, 18-30 yaş aralığındaki vatandaşlara ise yüzde 20 oranında kontenjan ayrılacağı duyuruldu.
Ayrıca, şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin işlemlerinden başvuru ücreti alınmayacak.
Öte yandan, şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacağı da kaydedildi.
4 BAŞVURUDA GELİR ŞARTI ARANACAK MI?
Projeye başvuracaklar için İstanbul’da hane halkı aylık net gelirinin en fazla 145 bin lira, diğer illerde ise en fazla 127 bin lira olması şartı aranıyor.
5 ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI
İstanbul dışındaki iller için ödeme planları belli oldu. Buna göre, İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak açıklandı. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacakken, konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı ise 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
80 metrekarelik 2+1 konutların fiyatı da 2 milyon 650 bin TL olarak açıklandı. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
6 İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI AÇIKLANDI
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacakken, bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatının 2 milyon 450 bin TL olacağı duyuruldu. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı var. Bu konutların aylık taksiti ise 9 bin 188 TL olacak.
80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı da 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacakken, bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
7 OTURDUĞUM İLÇEDE PROJE YOKSA BAŞVURU NASIL YAPABİLİRİM?
İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Büyükşehirlerde, merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuruda bulunabilecek.
8 KONUT BÜYÜKLÜKLERİ NE KADAR OLACAK?
Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak. Konut tipi kurayla belirlenecek.
Konutların teslimatlarına 2027 yılının Mart ayında başlanacağı da açıklandı.
9 ADIYAMAN'DA KONUTLAR NERELERE, HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?
|1
|ADIYAMAN
|MERKEZ
|ADIYAMAN MERKEZ 5000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|5000
|2
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ADIYAMAN BESNİ 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|3
|ADIYAMAN
|ÇELİKHAN
|ADIYAMAN ÇELİKHAN 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|4
|ADIYAMAN
|GERGER
|ADIYAMAN GERGER 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|250