Projede kira bedelleri, dairelerin büyüklüğüne ve oda sayısına göre değişecek. Aylık kiralar 1+1 konutlarda 10 bin TL, 2+1 dairelerde 12 bin TL, 3+1 konutlarda ise 15 bin TL'den başlayacak.

Projenin en büyük daire tipi olan 4+1 konutlarda ise başlangıç kira bedeli aylık 18 bin TL olacak.