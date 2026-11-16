İstanbul'da uygun fiyatlı kiralık konut sahibi olmayı bekleyen binlerce vatandaşın gözü TOKİ'nin kura sürecine çevrildi. Toplam 12 ilçeyi kapsayan proje kapsamında 1.071 sosyal konutun kiracıları, noter denetiminde düzenlenecek kura çekilişiyle belirlenecek.
Başvuru işlemlerinin ardından kura takvimi ve sonuçların duyurulacağı tarih merak konusu oldu. Peki, 2026 TOKİ İstanbul kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? Kura sonuçları sorgulaması nasıl yapılacak? İşte TOKİ kiralık sosyal konut projesine ilişkin son gelişmeler...
1 TOKİ İstanbul kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu?
TOKİ'nin İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında ilk etapta kiraya verilecek 1.071 konut için kura takvimi henüz netleşmedi.
Daha önce ekim ayında yapılması planlanan çekilişin, kasım ayı sonunda veya aralık ayı başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle gerçekleştirilmesi bekleniyor.
2 TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT BAŞVURU SORGULAMA EKRANI
Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından hak kazananların isimlerinin yer aldığı listelerin TOKİ'nin resmi iletişim kanalları üzerinden yayımlanması öngörülüyor. Başvuru yapan vatandaşlar, sonuçlara ilişkin gelişmeleri kurumun internet sitesinde yer alan proje duyurularından takip edebilecek.
Öte yandan, e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığının sunduğu Konut/İşyeri Başvuru hizmeti aracılığıyla başvuru durumları görüntülenebiliyor.
Kura sonuçlarının hangi kanallardan ve nasıl öğrenileceğine ilişkin detayların ise çekiliş takviminin duyurulmasıyla netlik kazanması bekleniyor.
3 TOKİ İstanbul kiralık konutlar hangi ilçelerde? İlçe ilçe konut dağılımı
İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında ilk aşamada 1.071 konutun kiraya verilmesi hedefleniyor. Projede 12 ilçe, konut dağılımına göre dört ayrı grupta değerlendiriliyor. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'den oluşan birinci grup için 360 konut ayrılırken, Maltepe, Tuzla ve Kartal'ın bulunduğu ikinci gruba 330 konutluk kontenjan tanındı.
Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'ı içine alan üçüncü grupta 291 konut kiracılarını beklerken, yalnızca Arnavutköy'ün yer aldığı dördüncü grupta ise 90 konutun kiraya sunulması öngörülüyor.
4 TOKİ İstanbul kiralık konut fiyatları ne kadar? 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 kira bedelleri
Projede kira bedelleri, dairelerin büyüklüğüne ve oda sayısına göre değişecek. Aylık kiralar 1+1 konutlarda 10 bin TL, 2+1 dairelerde 12 bin TL, 3+1 konutlarda ise 15 bin TL'den başlayacak.
Projenin en büyük daire tipi olan 4+1 konutlarda ise başlangıç kira bedeli aylık 18 bin TL olacak.
5 TOKİ İstanbul kiralık konutlarda oturma süresi kaç yıl?
TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesi kapsamında hak sahipleri, dairelerde 3 yıl boyunca kiracı olarak kalabilecek. Üç yıllık kiralama döneminin tamamlanmasının ardından yeniden kura düzenlenecek ve konutlar, çekiliş sonucunda belirlenen yeni hak sahiplerine kiralanacak.
6 TOKİ İstanbul kiralık konut başvuru şartları neler?
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adayların gelir durumu, ikamet bilgileri ve konut sahibi olup olmadıkları gibi kriterler incelenecek.
Belirlenen şartları karşılayan başvuru sahipleri, kiralık sosyal konutların hak sahiplerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilecek kura çekilişine katılabilecek.