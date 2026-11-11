Hafele Türkiye’de yüzde 40 büyüme hedefliyor

Mobilya aksesuarları, hırdavat, vitrifiye, yapı, beyaz eşya gibi yaşam alanlarına yönelik çözümler sunan ve çok farklı kategorilerde ürün gamına sahip olan Almanya merkezli Hafele, Türkiye’de büyümesini hızlandıracak. Türkiye’de bayi ağı ve dağıtım kanallarını genişleterek çözümlerini daha erişilebilir hale getirmeyi hedefleyen şirket, bu yılı Türkiye pazarında yüzde 40 büyümeyle kapatmayı planlıyor.

Ekonomist’in 25 Ekim - 07 Kasım 2026 tarihli sayısından

39 ülkede faaliyet gösteren, 8 bin çalışanı ve 2025 yılında ulaştığı 1,72 milyar Euro cirosuyla sektörün küresel oyuncularından Hafele’de kısa bir süre önce Türkiye Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Mert Kalafatoğlu, mevcut ekonomik koşullara rağmen belirledikleri hedefin güçlü bir reel büyümeye işaret ettiğini belirterek, yeni dönemde sürdürülebilir ve kârlı büyümeye odaklanacaklarını ifade ediyor.

Bayi ağını genişletecek

Türkiye genelinde 90 bayi ve 22 Hafele Concept Tasarım Merkezi ile faaliyet gösteren şirket, önümüzdeki dönemde dağıtım kanallarını genişletmeyi planlıyor. Mobilya aksesuarları, hırdavat, vitrifiye, yapı ve beyaz eşya gibi farklı kategorilerde ürün portföyünü geliştiren Hafele, yeni yatırımlarında müşteri erişimini artırmayı önceliklendiriyor. Kalafatoğlu, “Hem bayi ağımızı hem de Hafele Concept Tasarım merkezlerimizin sayısını artırarak müşterilerimize daha yakın olmayı ve Türkiye genelindeki erişimimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Mimarlar, tasarımcılar, üreticiler ve sektör profesyonelleriyle bir araya geldiğimiz tasarım merkezlerine yönelik yatırımlarımızı da sürdüreceğiz” diyor.

Ürün tedarikinden çözüm ortaklığına

Yeni dönem stratejilerinde proje bazlı çözümlerin de önemli yer tuttuğunu anlatan Mert Kalafatoğlu, yapı sektöründe teknik gereksinimlerin artmasıyla birlikte yalnızca ürün tedarikinin yeterli olmadığını service artı modeliyle tasarım, mühendislik, planlama, uygulama ve satış sonrası hizmetleri tek çatı altında sunduklarını söylüyor. Özellikle yüksek teknik uzmanlık gerektiren projelerde bu modele yönelik ilginin arttığına dikkat çeken Kalafatoğlu, “Müşterilerimizin ihtiyaçlarını projenin en başından itibaren analiz ediyor; ürün seçiminden fikir, tasarım, mühendislik, uygulama ve devreye alma aşamalarına kadar uçtan uca destek sunuyoruz” diye konuşuyor.

Türkiye'nin stratejik rolü artacak

Hafele’nin global satış gelirlerinde Türkiye altıncı sırada yer alıyor. Türkiye’nin güçlü üretim altyapısı, proje geliştirme kapasitesi ve çevre ülkelerle ticari ilişkilerinin önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Kalafatoğlu, ülkenin bugün Hafele açısından öncelikle güçlü bir satış pazarı olduğunu ifade ediyor. Bununla birlikte Türkiye’nin bölgesel ölçekte daha stratejik bir konuma gelebileceğini belirten Kalafatoğlu, “Yalnızca Türkiye pazarındaki büyümeyi değil, çevre coğrafyalarda oluşabilecek iş birliği ve proje geliştirme fırsatlarını da yakından takip ediyoruz” diyor. Şirket, yeni iş modelleriyle Türkiye operasyonunun global rolünü güçlendirmeyi hedefliyor.