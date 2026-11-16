Kademeli emeklilik beklentisi, 2026 yılında da çalışma hayatının en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. EYT düzenlemesinden faydalanamayan, özellikle 2000 yılı ve sonrasında sigortalı olan çalışanlar, emeklilik koşullarında değişiklik yapılıp yapılmayacağına odaklanıyor. Sigorta başlangıç tarihine göre yaş ve prim gün şartlarının yeniden belirlenmesi talepleri gündemdeki yerini korurken olası düzenlemenin kapsamı merak ediliyor.
Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı? 2000-2008 arası sigorta girişi olanlara erken emeklilik hakkı tanınacak mı? Kademeli emeklilik tablosu 2026 için açıklandı mı? İşte kademeli emeklilikte son durum ve merak edilen ayrıntılar...
1 Kademeli emeklilik çıkacak mı? Son durum ne?
Kademeli emeklilik konusunda henüz resmi bir düzenleme ya da somut çalışma duyurulmadı. Özellikle 2000 yılı ve sonrasında sigorta girişi bulunan çalışanlara yönelik yeni bir yasal düzenleme için herhangi bir takvim açıklanmazken Meclis'te bu kapsamda başlatılmış resmi bir süreç de kamuoyuna bildirilmedi.
2 Kademeli emeklilik kanun teklifi Meclis'e sunuldu mu?
CHP Karabük Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, emeklilik koşullarındaki eşitsizliklerin giderilmesini amaçlayan kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunmuştu.
Teklifte, 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi bulunanlara kademeli emeklilik hakkı tanınması ve esnaf ile memurların prim gün şartının 9 binden 7 bin 200'e indirilmesi öngörülüyor.
Akay, sigorta başlangıç tarihlerine göre ortaya çıkan prim günü farklılıklarının sosyal güvenlik sisteminde adaletsizliğe yol açtığını belirterek düzenleme yapılması gerektiğini vurgulamıştı.
3 Kademeli emeklilik için Bakan Işıkhan ne demişti?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, emeklilik sisteminde herhangi bir değişiklik öngörmediklerini belirtmişti.
Işıkhan, emeklilik için mevcut prim günü ve sigortalılık süresi şartlarının uygulanmaya devam edeceğini ifade etmişti.
4 Kademeli emeklilik şartları neler? Yaş ve prim gün sayısı nasıl olacak?
Kademeli emeklilik modelinde, sigortalıların ilk işe giriş tarihi, prim gün sayısı ve yaş kriterlerinin esas alınması öngörülüyor. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için işe başlama yılına göre farklı emeklilik koşullarının belirlenmesi ve 2000-2008 dönemini kapsayan bir geçiş sistemi oluşturulması gündemde yer alıyor.
Olası düzenleme kapsamında, bazı sigortalı gruplarında 9 bin günlük prim şartının 7 bin 200 güne indirilmesi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki çalışanlar arasındaki prim günü farklılıklarının azaltılması hedefleniyor. Kadın ve erkekler için farklı emeklilik yaşlarının uygulanması ve belirli koşullarda kısmi emeklilik hakkı tanınması da değerlendirilen seçenekler arasında bulunuyor.
Ancak söz konusu düzenlemeler henüz kesinleşmiş değil. Kademeli emeklilik şartlarının yürürlüğe girebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yasal düzenleme yapılması gerekiyor.
5 Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak?
Kademeli emekliliğe ilişkin belirsizlik sürerken düzenlemenin ne zaman uygulanacağı konusunda henüz resmi bir tarih açıklanmadı.
Meclis'e sunulan teklifin kabul edilerek yasalaşması halinde, emeklilik yaşı ve prim gün sayısına yönelik şartların netleşmesi bekleniyor.
6 Kademeli emeklilik nedir, şartları belli oldu mu?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların prim ödeme gün sayısı ve yaş şartlarına göre, tam emeklilik koşullarını karşılamadan önce belirli kriterler çerçevesinde emeklilik haklarından kısmen yararlanmasını sağlayan bir sistem olarak tanımlanıyor.