Kademeli emeklilik beklentisi, 2026 yılında da çalışma hayatının en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. EYT düzenlemesinden faydalanamayan, özellikle 2000 yılı ve sonrasında sigortalı olan çalışanlar, emeklilik koşullarında değişiklik yapılıp yapılmayacağına odaklanıyor. Sigorta başlangıç tarihine göre yaş ve prim gün şartlarının yeniden belirlenmesi talepleri gündemdeki yerini korurken olası düzenlemenin kapsamı merak ediliyor.

Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı? 2000-2008 arası sigorta girişi olanlara erken emeklilik hakkı tanınacak mı? Kademeli emeklilik tablosu 2026 için açıklandı mı? İşte kademeli emeklilikte son durum ve merak edilen ayrıntılar...