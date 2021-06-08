Biotrend Enerji, çevresel ve ekonomik katma değeri yüksek projeleri hayata geçirmek üzere 2017 yılında kuruldu. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, faaliyete girecek 17 tesisle atıkları elektriğe dönüştürerek, ekonomiye, istihdama ve çevre bilincine katma değer sağlayacaklarını söylüyor.

Enerji Mayıs 2021 tarihli sayıdan

Doğanlar Holding iştiraki olan Biotrend Enerji 2017 yılında kuruldu. Çevresel ve ekonomik katma değeri yüksek projeler hayata geçirme hedefiyle kurulan şirket, alternatif enerji üretimi konusunda yatırımlar yapma misyonunun yanı sıra teknolojik olarak üretim ve uygulama merkezi olmayı hedefliyor.

Fermantasyon, biyokütle, enerji üretim ve katı atık bertarafı konularında çalışan Biotrend Enerji’nin kurulu gücü 55,8 MW. 2021 sonu için hedefi ise bu gücü 93 MW seviyesine ulaştırmak. 2025 yılı sonunda ise kurulu gücün 165 MW seviyesine ulaştırılması hedefleniyor.

2020 yılı sonu itibarıyla yıllık enerji üretimi 300 milyon kWh seviyesinde, ortalama atık bertaraf rakamlarımız ise 4,4 milyon ton olan şirket, yeni yatırımlarla büyümesine devam ediyor.

Bu kapsamda, bu yıl devreye girecek olan bir biyokütle ve beş biyogaz tesisiyle birlikte toplam altı bölgede, 11 ilde, 17 tesiste atıkları elektriğe, ısıya, yakıta ve geri dönüşüm malzemelerine dönüştürerek, yüz binlerce hanenin enerji ihtiyacını karşılarken, ekonomiye istihdama ve geri dönüşüm ile cari açığa katkıda bulunuyor.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ile Biotrend Enerji’nin yatırımlarını ve enerji sektörünü konuştuk.

Biotrend ne zaman kuruldu ve ne gibi çalışmalar yapıyor?

Doğanlar Holding iştiraki olan Biotrend Enerji 2017 yılında kuruldu. Çevresel ve ekonomik katma değeri yüksek projeler hayata geçirme hedefiyle kurduğumuz şirketimiz, alternatif enerji üretimi konusunda yatırımlar yapma misyonunun yanı sıra teknolojik olarak üretim ve uygulama merkezi olma hedefiyle yola çıktı.

2021 yılında devreye girecek olan bir biyokütle ve beş biyogaz tesisiyle birlikte toplam altı bölgede, 11 ilde, 17 tesiste atıkları elektriğe, ısıya, yakıta ve geri dönüşüm malzemelerine dönüştürerek, yüz binlerce hanenin enerji ihtiyacını karşılarken, ekonomimize istihdam ve geri dönüşüm ile cari açığa katkıda bulunuyoruz.

Fermantasyon, biyokütle, enerji üretim ve katı atık hazırlama ve depolama alanlarının işletimi, mekanik ayırma tesisleri, ATY [Atıktan Üretilmiş Yakıt] üniteleri, sızıntı suyu arıtma tesisi, biyolojik işlem tesisi, deponi gazı [çöpgaz] Enerji üretim santrallerinin kurulum ve işletimi ve kompost üretimi ile katı atık entegre tesis yönetimi Biotrend Enerji’nin etkinlik ve faaliyet alanları arasında yer alıyor. Biotrend Enerji, evsel atığın yaklaşık yüzde 20’sini işler hale getiriyor.

Şimdiye kadar nerelerde ne kadarlık yatırım yaptınız?

Biotrend Enerji’nin 2020 yılı içerisinde ürettiği milyonlarca kwh enerji ile yüzbinlerce hanenin elektrik ihtiyacı karşılandı. Önümüzdeki dört yılda tamamı mevcut Yekdem tarifesinden faydalanacak şekilde elektrik üretim kapasitesinin dört katına çıkmasını hedefliyoruz.

Biotrend özelindeki tüm yatırımlarımızı da bu doğrultuda planlıyor ve uygulamaya koyuyoruz. 2019 yılında İzmir Harmandalı Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi, Balıkesir Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi ve Uşak Biyogaz Elektrik Üretim tesisini devreye aldık. 2020 yılında ise İzmir Bergama, İnegöl Biyogaz Elektrik Üretim Tesisi İnegöl 2 ve Aydın Çine OSB Biyokütle tesislerimizi devreye aldık. 2021 yılında Giresun tesisimiz devreye alındı. Aksaray, Kapıkaya, Ezine, Menderes ve Ayvacık tesislerimizin ise haziran sonuna kadar devreye alınmasını hedefliyoruz.

Toplamda ne kadarlık enerji üretim kapasiteniz var? Önümüzdeki yıllar için hedefiniz nedir?

Biotrend Enerji’nin kurulu gücü 55,8 MW. 2021 hedeflerimiz ise bu sayısı 93 MW seviyesine ulaştırmak, 2025 sonunda ise 165 MW mertebesine ulaşmak var. 2020 yılı sonu itibarıyla yıllık enerji üretimimiz ise 500 milyon kWh seviyesinde, ortalama atık bertaraf rakamlarımız ise A,A milyon ton.

Enerji sektöründe farklı alanlara yatırım planınız var mı? Varsa neler?

Biotrend Enerji’nin yakın zamanda halka arz çalışmalarını başlatarak, bugün borsada işlem görme aşamasına geldik. Bu satışlardan elde ettiğimiz gelirlerle, yenilenebilir enerji alanında daha büyük yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Bu yatırımların içerisinde açılacak yeni tesislerle birlikte yeni gelir alanları da yaratmayı planlıyoruz. Bu kapsamda, kompost, ATY satışı, geri dönüşüm malzemelerinin satışlarının yanı sıra buhar satışı ve seracılık faaliyetleri ve biyogaz ve deponi gazı tabanlı elektrik üretimi kapsamında karbon ticareti gelirleri elde edeceğimizi öngörüyoruz.

Ürettiğiniz enerjiyi nerelerde değerlendiriyorsunuz?

2021 yılı itibarıyla 11 ilimizde Faaliyet göstermeye başlayacak 17 tesisimizde atıkları elektriğe dönüştürerek, ekonomiye, istihdama ve çevre bilincine katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Biotrend Enerji’nin ürettiği milyon kWh elektrik, bugün yüzbinlerce haneye elektrik olarak geri dönüyor. Bu çevreye ve geleceğimize yapılmış en büyük yatırımlardan biri.

Önümüzdeki yıllarda yeni yatırım planlarınız neler?

Bu yıl devreye alınması planlanan tesislerimiz; İzmir Menderes Biyogaz Elektrik Üretim Tesisi, Malatya-2 Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi, Aksaray Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi, Ezine Biyokütle Enerji Tesisi ve Giresun Çöp Gaz Elektik Üretim Tesisi ve Ayvacık çöp gaz elektrik üretim tesisi ile 2021 yılında ulaşmayı hedeflediğimiz toplam kurulu güç 93 MW seviyesinde olacak. Yatırımlar takip eden yıllarda da, Ezine ikinci etap ve mevcut sahaların kapasite artışları ve modern ayrıştırma tesisleri ve ATY tesisleri kurulumu ile devam edecek.

Türkiye’de enerji sektörünün büyüklüğü ve dünyadaki büyüklüğünden bahseder misiniz?

Ülkemiz, iklimi ve coğrafi konumu açısından alternatif enerji alanında önemli bir potansiyele sahip. Son birkaç yılda bu alanda hem özel hem de kamu kuruluşları tarafından önemli çalışmalar yapıldı. Alternatif enerji elde etmenin maliyeti sanıldığından daha düşük ve diğer enerji kaynaklarına göre daha temiz.

Bu avantajlar göz önünde bulundurulduğunda, ülkemiz sahip olduğu potansiyel ile bu enerji kaynağı için önemli bir pazar oluşturuyor. Yenilebilir enerji sektörü ülkemizde, 2015 yılından 2020 yılı sonuna kadar yaklaşık yüzde 56 oranında bir büyüme kaydederek, 49.583 Mw seviyesine geldi.

Tüm yenilenebilir enerji kurulu gücünde biyokütle ise bugün yaklaşık yüzde 3’lük bir paya sahip. Türkiye’nin elektrik üretimi son 50 yıl içerisinde hızla büyüdü, bu da beraberinde elektrik üretim kaynakların çeşitlendirmesini getirdi. Hidrolik-dışı yenilenebilir enerji santrallerinin toplam üretim içerisindeki payı 2014 yılı sonrasında artmaya başladı.

Bugün, ülkemizin hidrolik kaynakları, diğer yenilenebilir enerji türlerine kıyasla daha yaygın ve verimli bir şekilde kullanılıyor. ETKB’nin Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı ve 2019-2023 Stratejik Planı, 2023 yılına kadar yenilenebilir enerjiye dair hedefleri ortaya koyuyor. Bu belgelere göre, kısa ve orta vadede, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik kurulu gücünün toplam kurulu güce oranının yüzde 65 seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor.

Sektörünüzün sorunları neler? Varsa çözüm önerileriniz neler?

Son dönemde Yenilenebilir Enerjiye Destekleme Platformu’nun değindiği ve sektörümüz için önemli olan bir nokta var; YEKDEM sürelerinin biraz uzatılması. Yenilenebilir enerjiler dünyanın geleceğini simgeliyor bu alanda yapılacak tüm desteklerin ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum.

YENİ TESİSLER GELİYOR

Yenilenebilir enerji üretiminin doğanın insanlara en önemli armağanlarından biri ve insanoğlunun gelecek nesillere sorumluluğu olduğu inancıyla hareket eden Biotrend, tüm yatırımlarını da bu doğrultuda planlıyor ve uygulamaya koyuyor.

2019 yılında İzmir Harmandalı Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi, Balıkesir Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi ve Uşak Biyogaz Elektrik Üretim Tesisi devreye alındı. 2020 yılında ise, İzmir Bergama, İnegöl Biyogaz Elektrik Üretim Tesisi (İnegöl 2) ve Aydın Çine OSB Biyokütle tesisleri faaliyete geçti. Bu yıl Giresun tesisi devreye alınırken, Aksaray, Kapıkaya, Ezine, Menderes ve Ayvacık tesislerinin de haziran sonuna kadar devreye alınması hedefleniyor.

BORSADA İŞLEM GÖRÜYOR

Geçtiğimiz günlerde, Biotrend Enerji ile halka arz çalışmalarında talep toplama dönemini geride bırakarak, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Davut Doğan, şunları anlatıyor: “Yatırımcıların halka arzımıza yoğun ilgisiyle, ihracımızın yaklaşık 20 katı kadar bireysel talep geldi ve 5 milyon da ek satış yaptık.

Halka arz başvurumuzda alınan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayladığı ihraç miktarları doğrultusunda talepleri sınırlı miktarda karşılamaya çalıştık. Halka arz büyüklüğü ek satış dahil 750 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arz büyüklüğünün yüzde 45’ine karşılık gelen fon ile Doğanlar Holding günlük alım emri taahhüdünü 10 iş günü süre ile gerçekleştirerek güçlü bir duruş sergiliyor.”