Serbest tüketicileri ilgilendiren son kaynak tedarik tarifesi hakkındaki tebliğlere göre tarımsal sulama, sanayi, ticarethane abone gruplarında 1 Ocak 2021’den itibaren indirimli elektrik alabilmek için son tarih 5 Aralık. Yüksek belirlenen son kaynak tarifesinin altında fiyattan elektrik almak isteyenlerin 5 Aralık 2020 tarihine kadar tedarik şirketleriyle anlaşma imzalamaları gerekiyor.

Yıllık 7 milyon kilovatsaat ve üzerinde elektrik tüketen tarımsal sulama, sanayi ve ticarethane aboneleri, son kaynak tedarik tarifesinin altında fiyattan elektrik alma imkanına sahip.

NTV’de yer alan habere göre, bu imkandan yararlanabilmek için en geç 5 Aralık 2020 tarihine kadar piyasadaki tedarik şirketleriyle ikili anlaşma imzalanması gerekiyor.

YÜKSEK TARİFE GELİYOR *

Halen son kaynak tedarik tarifesindeki kilovatsaat başına elektrik fiyatı sanayi aboneleri için 53 kuruş, ticarethaneler için 58 kuruş civarında bulunuyor.

Bu tarifenin yeni yılda zamlanması da bekleniyor. Ancak yıllık 7 milyon kilovatsaatin üzerinde tüketimi bulunan aboneler piyasada halen kilovatsaat başına 45 kuruşa kadar elektrik satabilecek tedarikçi bulma imkanına sahip.