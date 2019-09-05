Yılın ilk yarısında üretim rekoru kırdık
Üretimde tüm zamanların en iyi ilk altı ayını geçirerek üretim rekoru kırdık. Yılın ilk yarısında yılık bazda yüzde 40 artışla 5,9 milyar TL ciro, 439 milyon TL net kâr elde ettik. FVAÖK, 2018’in ilk yarısına göre yüzde 26 artışla 890 milyon TL’ye çıktı. Bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 100 kapasiteye ulaştık.
2019 yılı Petkim’de dijital dönüşümün meyvelerini aldığımız bir yıl oluyor. Dijitalleşme ekibimiz şu ana kadar 40’ın üzerinde proje yürüttü. Bu projeleri makine öğrenmesi, yapay zeka, görüntü tanıma, robotik süreç otomasyonu gibi teknolojileri kullanarak gerçekleştirdik.
Etilen fabrikamızda uyguladığımız Etilen Fırın Optimizasyon Modeli (EFOM) Projesi bunlardan biri. Bu projeyle eskiden haftada bir kez yapılan sekiz fırın çalıştırma senaryosu yerine artık her 15 dakikada bir 54 milyar senaryo üretebiliyoruz.
Bu projelerin faydalarını finansal sonuçlarımızda somut olarak görüyoruz. Petkim’in geneline yaymayı amaçladığımız projelerimizle Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın en dijital şirketi olma yolunda adım adım ilerliyoruz.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?