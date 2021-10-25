Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda gerçekleştirilen CEO Club Online Summit’te iş dünyasının 2022 yılı beklentileri ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, pandemi sonrası şirketlerin dijitalleşme yatırımları hakkında bilgi verdi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde ise Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü, Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar, Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü ve Tosyalı Holding CEO’su Dr. Suhat Korkmaz, 2021 yılını değerlendirirken 2022 beklentilerini paylaştı.

25 Ekim 2021 – Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda düzenlenen CEO Club Online Summit, dijitalleşmenin gücüyle iş dünyasının liderlerini bir araya getirmeye devam ediyor. Online platformda gerçekleşen CEO Club’da Türkiye’nin en büyük holdinglerinin CEO’ları 2021 yılı değerlendirmeleri ve 2022 beklentileri ele alındı.

Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük’ün hoşgeldiniz konuşmasıyla başlayan CEO Club Online Summit’in açılış konuşmasını Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy gerçekleştirdi. Uzun süredir işletmelerin ancak dijitalleşmeyle büyüyebileceğini ve hem yerel hem global rekabette bir adım önde olabileceğini söyleyen Aksoy, TÜSİAD’ın araştırmasına göre, 2020’de ülkemizde dijitalleşme yatırımlarının %35 arttığını aktardı.

İŞ DÜNYASI CEO CLUB’DA

2022 AJANDASINI KONUŞUYOR Ekonomist ve @CapitalDergisi

dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business @vfbusiness_tr sponsorluğunda gerçekleştirilen CEO Club Online Summit’te iş dünyasının 2022 yılı beklentileri ele alınıyor. @VodafoneTR pic.twitter.com/ppcLNLYuMi — Ekonomist Dergisi (@EkonomistDergi) October 25, 2021

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Dünyanın geçirdiği zor dönemlerde, yatırımların hız kesmediği alanların en başında dijitalleşme geliyor. Uzun süredir işletmelerin ancak dijitalleşme ile büyüyebileceğini, yerel ve global rekabette bir adım önde olabileceğini gördük. Bugünkü ekonomik duruma ve geleceğe baktığımızda, şirket verimliliğini artırmak için dijitalleşmenin ana unsur olduğunu düşünüyoruz. Günümüzde dijitalleşmede üç önemli konudan bahsediyoruz: Birincisi, ‘bağlantı’ yani 5G gibi teknolojilerle interneti daha etkin kullanabilmek, ikincisi ‘bulut teknolojileri’, üçüncüsü ‘yapay zeka’. Bu üç teknolojiyi ne kadar etkin kullandığımız hem şirketlerimizi hem tüketicimizi ne kadar dönüştürdüğümüzün ve başarımızın belirleyicisi olacak. Yaptığımız her işte bu üç teknolojiyi kullanıyor olmak verimimizi artırırken tüketici ihtiyaçlarına da daha iyi cevap vermemizi sağlayacak. Bağlantı, internet altyapısı, bulut teknolojileri ve yapay zeka geleceğe giden yolda oldukça önemli.

TÜSİAD’ın araştırmasına göre, 2020’de ülkemizde dijitalleşme yatırımları %35 arttı. IDC tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünya çapındaki dijital dönüşüm yatırımları önümüzdeki 4 yılda 7,4 trilyon doları aşacak. Araştırmalar, bize önümüzdeki dönemde oyun değiştirici unsurun dijital servisler olacağını söylüyor. Pandemi öncesi Vodafone’un yeni müşteri alımlarının yaklaşık %20’si dijitalden geliyordu. Pandemide, Nisan-Mayıs 2020 aylarında, bu oran %50’lere çıktı. Bugün geldiğimiz noktada da yaklaşık %30. Bu, önemli bir değişim. Bu durum, dijital servislere ilgiyi de artırdı. Örneğin, Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV gibi dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,2 milyon oldu. Vodafone Yanımda uygulamasını kullanan müşteri sayımızda yaklaşık %20’lik artış yaşandı. Vodafone olarak, geleceğin dijital servislerde olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, 2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz.”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen ‘CEO Agenda 2022’ panelinde ise Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü, Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar, Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü ve Tosyalı Holding CEO’su Dr. Suhat Korkmaz, 2021 yılını değerlendirirken 2022 beklentilerini paylaştı.

İŞ DÜNYASI CEO CLUB’DA 2022 AJANDASINI KONUŞUYOR

Ekonomist ve @CapitalDergisi öncülüğünde, @vfbusiness_tr sponsorluğunda gerçekleştirilen CEO Club Online Summit’te iş dünyasının 2022 yılı beklentileri ele alınıyor. @VodafoneTR pic.twitter.com/0znJId8q0e — Ekonomist Dergisi (@EkonomistDergi) October 25, 2021

İŞ DÜNYASI CEO CLUB’DA 2022 AJANDASINI KONUŞUYOR

Ekonomist ve @CapitalDergisi öncülüğünde, @vfbusiness_tr sponsorluğunda gerçekleştirilen CEO Club Online Summit’te iş dünyasının 2022 yılı beklentileri ele alınıyor. @VodafoneTR pic.twitter.com/bq2UNeOxG5 — Ekonomist Dergisi (@EkonomistDergi) October 25, 2021

İŞ DÜNYASI CEO CLUB’DA 2022 AJANDASINI KONUŞUYOR

Ekonomist ve @CapitalDergisi öncülüğünde, @vfbusiness_tr sponsorluğunda gerçekleştirilen CEO Club Online Summit’te iş dünyasının 2022 yılı beklentileri ele alınıyor. @VodafoneTR pic.twitter.com/WNwKZXv83m — Ekonomist Dergisi (@EkonomistDergi) October 25, 2021

.@borusanholding CEO’su Erkan Kafadar: "Bütün yatırımlarda olmaz olmaz baktığımız konuların başında sürdürülebilirlik geliyor. Sürdürülebilir kavramı içerisine koyduğunuz her şeyin yapılacak olan yeni bir yatırımda olması çok önemli." @vfbusiness_tr @VodafoneTR #CEOagenda2022 pic.twitter.com/nGvqZh9fJr — Ekonomist Dergisi (@EkonomistDergi) October 25, 2021

İŞ DÜNYASI CEO CLUB’DA 2022 AJANDASINI KONUŞUYOR

Ekonomist ve @CapitalDergisi öncülüğünde, @vfbusiness_tr sponsorluğunda gerçekleştirilen CEO Club Online Summit’te iş dünyasının 2022 yılı beklentileri ele alınıyor. @VodafoneTR pic.twitter.com/Z78zRLrCAy — Ekonomist Dergisi (@EkonomistDergi) October 25, 2021