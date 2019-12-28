“Yapay Zeka ve Robotik Zirvesi” yapıldı
Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde gerçekleştirilen “Yapay Zeka ve Robotik Zirvesi”nde, dünyadaki son yenilikler ve şirketlerin yeni teknolojilerle gerçekleştirdikleri uygulamalar tartışıldı.
CEO Club: Yapay Zeka ve Robotik Zirvesi”, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business ana sponsorluğunda gerçekleştirildi.
İş dünyasının önde gelen isimleri zirvede yapay zeka sistemlerinin iş yapış şekillerine etkisini masaya yatırdı.
Etkinlik sponsorluğunu BSH’nin, co-sponsorluğunu GE ve Microsoft’un üstlendiği zirve, Capital Yayın Yönetmeni Sedef Seçkin Büyük,
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin,
BSH Bölgesel Dijital Dönüşüm Direktörü Ayşenur Evcil,
Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu
GE Havacılık Birimi Teknoloji Merkezi Başkan Yardımcısı Evrim Erdoğuş’un açılış konuşmalarıyla başladı.
Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen panelde SabancıDx CEO’su Burak Aydın, LC Waikiki Dijital Dönüşüm ve Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer ve BSH Bölge IT Başkanı Berke Menekli, “Yapay Zeka ve Robotik Dönüşümü Nasıl Yarattı?” sorusunun cevabını ele aldı.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Yapay Zeka ve Robotik’de Başarı Hikayeleri ve Gelecek Vizyonu” konulu panelde ise Denizbank CEO’su Hakan Ateş, Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın ve UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen deneyimlerini ve öngörülerini paylaştı.
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