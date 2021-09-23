Ekonomist Dergisi tarafından bu yıl 30’uncusu düzenlenen ‘Yılın İş İnsanları Ödül Töreni’, İstanbul Portföy ana sponsorluğu, P&G ve NGN co-sponsorluğunda gerçekleşti. Online gerçekleştirilen etkinlik, aynı zamanda ‘Pandemi Liderlik’ başlıklı panelle iş dünyasının önemli isimlerine ev sahipliği yaptı.

Ekonomist Dergisi tarafından bu yıl 30’uncu kez gerçekleştirilen ‘Yılın İş İnsanları’ anketinin birincileri 22 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilen online bir törenle ödüllerini aldı. Dokuz ayrı kategoride en çok oyu alarak zirveye oturan isimler, pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılında yenilikçi ve değişime öncülük eden yaklaşımlarıyla öne çıktı.

Online olarak gerçekleştirilen ‘Yılın İş İnsanları Ödül Töreni’, İstanbul Portföy ana sponsorluğu, P&G ve NGN co-sponsorluğunda gerçekleşti. İş dünyasının önemli isimlerinin katıldığı etkinlikte aynı zamanda ‘Pandemi Liderlik’ başlıklı panel gerçekleştirildi.

Törenin açılış konuşmacılarından Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz, “Bu anket Ekonomist Dergisi’nin en uzun soluklu çalışması. Anket formları, içlerinde patronlar, CEO’lar ve üst düzey yöneticilerin bulunduğu iki bin 700 iş insanına gönderiliyor. Bu yıl 500 iş insanı anketimizde oy verdi” dedi.

Açılışta konuşan İstanbul Portföy Genel Müdürü Barış Hocaoğlu pandemiyle değişen iş dinamiklerine dikkat çekti. İstanbul Portföy olarak girişimlere 1.4 milyar TL yatırım yaptıklarını söyleyen Hocaoğlu, “Bu bizi gururlandırıyor. 2008’de başlayan global ekonomik kriz, iç karışıklıklar ve son olarak 1.5-2 senedir global pandemi kriziyle uğraşıyoruz. Bunun yanı sıra gelişim, değişim, dijitalleşme gibi konular en çok zorlayan ve bir o kadar da önemli konular” dedi.

Ekonomist Dergisi olarak bu yıl 30’uncusunu düzenlediğimiz “Ekonomide Yılın İş İnsanları 2021” ödül törenimiz, @istanbulportfoy Genel Müdürü Barış Hocaoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı.https://t.co/4pXcmht5QS pic.twitter.com/OFxBmuAt2S — Ekonomist Dergisi (@EkonomistDergi) September 22, 2021

PANDEMİDE LİDERLİK KONUŞULDU

Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleşen “Pandemi Liderlik” başlıklı panelde P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Bim İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, Big Chefs Brasserie Kurucusu Gamze Cizreli, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu pandemi dönemine ilişkin stratejilerini ve yeni dönem ajandalarını konuştu.

Pandemi başladığında stratejilerini içe ve dışa dönük hazırlıklar olmak üzere ikiye ayırdıklarını söyleyen Bim İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, “Hazırlıklarımızı düzgün yaparak müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşıladık. Bu çalışmalar sayesinde dünyanın bir çok ülkesinde raflar boş kalmışken Türkiye’de bu sorunun yaşanmadı” dedi.

Ekonomist Dergisi olarak bu yıl 30’uncusunu düzenlediğimiz “Ekonomide Yılın İş İnsanları 2021” ödül törenimiz devam ediyor. İzlemek için: https://t.co/4pXcmht5QS ◼️Galip Aykaç / Bim İcra Kurulu Üyesi@istanbulportfoy @ngnturkey @pgturkiye pic.twitter.com/QYdzL0WBuB — Ekonomist Dergisi (@EkonomistDergi) September 22, 2021

Bim’in yeni dönem ajandasındaki konulara değinen Aykaç, değişen tüketici alışkanlıklarına yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. İnsanlığın en önemli gündeminin sağlık ve gıda olduğuna dikkat çeken Aykaç, bu doğrultuda sebze meyve ve farklı gıda gruplarına yatırım kararları aldıklarını açıkladı. Pandemide dijitalleşme ve e-ticaretin hızlandığına dikkat çeken Aykaç, “Bu konular da radarımızda. Yatırım için çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Bu süreçte özelikle perakendenin her alanında dijitalleşmeye yönelme olduğunu belirten Aykaç’a göre dijitali etkin kullananların rekabet gücü artacak. Ancak orta vadede e-ticaret mağazaların yerini alamayacak. BİM’in 63 lojistik merkezi olduğunu hatırlatan Aykaç, merkezlerin üçünde güneş enerji sistemi kurduklarını, diğerleri için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

BÜYÜME HIZINI AZALTMADI

Pandeminin vurduğu sektörler arasında yer alan yeme içme sektörünün önemli oyuncularından Big Chefs Brasserie Kurucusu Gamze Cizreli, hem sektörü hem de yeni dönem planlarını anlattı. 2020 yılından bu yana 15 ayın dokuzunda tamamen kapalı, kalan altı ayda ise kısıtlı saatlerde hizmet verdiklerini belirten Cizreli, “Sektör 2019’da 135 milyar TL’ye ulaşmıştı ve çok hızlı büyüyordu. Bu kapanma sektörü 60 milyar TL’ye düşürdü” dedi.

Haziran ayından bu yana piyasanın hareketlendiğine dikkat çeken Cizreli, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Çok büyük bir özlem var. Amerika’da buna intikam yeme içmeleri deniyor. Frekans çok arttı. Biz de bu süreçte temassız ödemeler gibi konulara yatırım yaptık.”

Ekonomist Dergisi olarak bu yıl 30’uncusunu düzenlediğimiz “Ekonomide Yılın İş İnsanları 2021” ödül törenimiz devam ediyor. İzlemek için: https://t.co/4pXcmht5QS ◼️Gamze Cizreli / Big Chefs Brasserie Kurucusu@istanbulportfoy @ngnturkey @pgturkiye pic.twitter.com/4h3WAbUTVy — Ekonomist Dergisi (@EkonomistDergi) September 22, 2021

Cizreli, Big Chefs’in bu süreçte yatırıma devam ettiğini belirtti. Şirket, yurtiçinde 12, yurtdışında üç şube açtı. Kayseri, Afyon, Sakarya gibi şehirlerde şubeleşen Big Chefs yakında Urfa ve Konya’da birer şube açacak. Anadolu’da büyümenin yanı sıra yurtdışı mağazalaşma çalışmaları da devam ediyor. Almanya, Hollanda, Kazakistan gibi ülkelerde yeni şubeler açacaklarını belirten Cizreli, “Şu an 70 şubeyiz. 100’e ulaşacağız. Büyüme hızımızı azaltmadık. Num Num markasını satın aldık bu süreçte. Big Chefs’ten daha genç bir kitleye hitap eden bu markayla kapsayıcılığımızı artırmaya karar verdik” dedi. Big Chefs Gastro’yu geliştirdiklerini belirten Cizreli hem yerinde tüketimi hem paketi dengeleyecek çalışmalar yaptıklarını söylüyor.

Pandemiyle birlikte ‘rekaber’ kavramının öne çıktığını belirten Cizreli sözlerine şu şekilde devam etti: “Rekabet ve beraberin birleşmesiyle yeni üretilmiş bir sözcük. Rekabette bile birlikte hareket etmek. Bunu çok iyi gördük çünkü sorunlarımız ortaktı. Yunus Emre’nin bir sözü var: Bölünürsek yok oluruz bölüşürsek tok oluruz. Aslında güçleri birleştirmek tatlı bir rekabet ve işbirliği içinde var olma dönemine geçmemiz gerekiyor.”

DİJİTAL RÖNESANS BAŞLADI

Pandemi döneminde devamlılığı sağlamak için nakit akışını yönetmenin ve satış sistemlerinde alternatif yöntemler bulabilmenin önemli olduğunu söyleyen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ise “Yeni nesil rekabette müşteri davranışlarını nasıl takip edebiliriz dedik ve bunu dijital rönesansla olabileceğini gördük” dedi. Online satışta yeni sistemler uygulamaya başladıklarına dikkat çeken Orakçıoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Müşterilere destek hattı, görüntülü servis, stil danışmanlığı ve ürünlerin adrese teslim edilmesi gibi uygulamalar hayata geçirdik. Mesela buradan gelen talepler üzerine online’da mağaza kokularımızı satmaya başladık.” Pandemide pandemi fiyatlarıyla şirket hisselerini geri aldıklarını söyleyen Orakçıoğlu, 2021 yılında 2020 EBİTDA’sının 4-5 katını yakalayacaklarını belirtti.

Ekonomist Dergisi olarak bu yıl 30’uncusunu düzenlediğimiz “Ekonomide Yılın İş İnsanları 2021” ödül törenimiz devam ediyor. İzlemek için: https://t.co/4pXcmht5QS ◼️Süleyman Orakçıoğlu / Orka Holding YKB@istanbulportfoy @ngnturkey @pgturkiye pic.twitter.com/wfRfLqoHhe — Ekonomist Dergisi (@EkonomistDergi) September 22, 2021

Pandemi nedeniyle İtalya 30 bin, İngiltere’de 10 bin mağaza kapandığını söyleyen Orakçıoğlu, “Bunların dünya pazarlarında etkinlikleri vardı. Etkinlikleri azalmaya başladı. Biz bu boşluğu doldurabilirsek bizim için fırsatlar var” dedi.

Yurtdışında yıl sonuna kadar 15 mağaza açmayı planladıklarını söyleyen Orakçıoğlu, Kenya, Kazakistan, Bosna, İrlanda ve İngiltere gibi ülkelerde mağazalar açacaklarını belirtti. Diğer taraftan iç pazarda önemli gelişmeler olduğuna söyleyen Orakçıoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Pandemide kimse takım elbise, smokin almaz diyorduk. Bu yıl yelekli takımı ve smokini yok sattık. Her yıl 450 bin kişi evleniyor. Geçen yıl ertelenen taleple birlikte bu yıl ciddi bir satış oldu. Burada nabzı ve günün ruhunu iyi yakalamak lazım.”

ONLİNE VE OFFLİNE’I BİRLEŞTİRECEK

Hızlı tüketim ürünleri sektörünün önemli oyuncularından P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, pandemide çalışanların ve iş ortaklarının sağlığını ve ekonomisini korumanın öncelikleri olduğunu belirtti. İkinci olarak toplumun çok ihtiyaç duyduğu hijyen markaların tedariğinin devam ettirilmesine odaklanıldı. Mart ayında bazı kategorilerde panik nedeniyle talebin 5-6 katına çıktığını belirten Turnaoğlu, buna rağmen bu ürünlerin raflarda her zaman bulundurulduğunu söyledi. P&G bu süreçte ihracatta atak yaptı. Şirketin Türkiye’den yaptığı ihracat 10 ülkeden 25 ülkeye çıktı. Üretimin 4’te1’ini ihraç ederken 3’te birine hatta yarıya yaklaştığı durumlar oldu.

Ekonomist Dergisi olarak bu yıl 30’uncusunu düzenlediğimiz “Ekonomide Yılın İş İnsanları 2021” ödül törenimiz devam ediyor.

İzlemek için: https://t.co/4pXcmht5QS ◼️Tankut Turnaoğlu / P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı@istanbulportfoy @ngnturkey @pgturkiye pic.twitter.com/LguVyAhw3q — Ekonomist Dergisi (@EkonomistDergi) September 22, 2021

Yeni dönem stratejilerinden bahseden Turnaoğlu, “P&G’yi people ve growth yani insan ve büyüme olarak tanımlıyoruz. İnsan ekseninde sürdürebilirlik çok öne çıkıyor. P&G 188 yıllık bir şirket. Sadece bugünün değil yarının tüketicilerini de düşünmek zorundayız. P&G global olarak 2040’ta karbonda sıfır olma hedefini kesin bir söz olarak açıkladı” dedi. Pandemide e-ticaretin hızla arttığını vurgulayan Turnaoğlu, “Örneğin saç bakım kategorisinde satışların yüzde 3’ü e-ticaretken yüzde 20-25’lere ulaştı. Hem offline hem de online birlikte öne çıkıyor. Bu ikisini bir araya getirmek için her alanda eko sistemimizi geliştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

ÖDÜL ALANLAR NELER DİYOR?

Yılın İş İnsanı Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç

Yılın Profesyoneli Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu

Yılın Global Türk Yöneticisi Vodafone Avrupa Bölgesi CEO’su Serpil Timuray: “Bu kategoriyi özellikle dünyada Türk yöneticilerin küresel rollerde yer almasını teşvik etmesi açısından çok önemli buluyorum.”

Yılın Bürokratı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. ismail Demir: “Çalışmalarımız neticesinde elde ettiğimiz hiçbir başarıyı bireysel görmüyoruz. Bu başarı savunma sanayi firmalarından üniversitelere KOBİ’lere tüm ekosistemin başarısıdır. Herkese teşekkür ediyorum.”

Yılın Global Türk Girişimcisi Udemy Kurucusu Eren Bali: “Beni bu ödüle layık gören herkese teşekkürler. Türkiye’deki eko sistemin gelişmesi bizi gururlandırıyor.”

Yılın Expatı Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young: “Expat olmasına rağmen Bizler çokuluslu şirketlerin yöneticileri olarak yıllardır Türkiye’de yatırımlarımızı ve faaliyetlerimizi güçlendirmek için çalışıyoruz.”

Yılın Erkek Girişimcisi Getir kurucusu Nazım Salur: “Bugüne kadar teknoloji alanında dünyada olanları Türkiye’ye uyarlardık. Getir bunu tersine çevirdi. Bugün 30’a yakın şirket bizden esinlenerek bu işi yapıyor.”

Yılın Kadın Girişimcisi Tink Eğitim Kurumları Kurucusu Zeynep Dereli: “Türkiye’de 30 senedir bu töreni düzenleyerek girişimciliği destekleyen Ekonomist’in çalışmalarını tebrik ediyorum. Bu ödülü tüm ekibimiz adına alıyorum.”

Yılın Sivil Toplum Önderi Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent: “Ahbap olarak Türkiye’de farklı bir dernek yapısını ortaya koyuyoruz. Herşeyi şeffaf ve denetlenebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Tüm Ahbap üyelerine teşekkür ediyorum.”