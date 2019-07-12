Burganbank’a yeni CFO
Bankacılık ve reel sektörlerin farklı alanlarında yöneticilik pozisyonlarında görev alan Ümit Sönmez, temmuz ayı itibarıyla mali işler genel müdür yardımcısı olarak Burgan Bank ailesine katıldı.
Bankacılık kariyerine Finansbank’ta başlayan Ümit Sönmez, 1997-2002 yılları arasında teftiş kurulunda müfettiş olarak çalıştı. Beş yıllık reel sektör tecrübesinin ardından QNB Finansbank’a tekrar geri döndü.
2017’nin mart ayından itibaren Qatar National Bank’a geçerek burada finansal strateji ve yönetim raporlamasından sorumlu yönetici olarak çalıştı.
Doha/Katar’daki yurtdışı tecrübesinin ardından Ekim 2018’de Hemanal Finansman’da finans ve kredilerden sorumlu genel müdür yardımcısı pozisyonunda işe başladı. Ocak 2019’da bu şirkette genel müdürlük pozisyonuna atandı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?