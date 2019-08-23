Dokunmadığımız Afrika ülkesi kalmadı
Son dönemde iç piyasada yaşanan daralmayla birlikte ihracatın önemi daha da arttı. Var olan pazarlarda aktivitenin artmasının yanında uluslararası piyasada artan rekabet nedeniyle zorlu coğrafyalara da yönelim artıyor.
Aktif Bank Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, bu coğrafyalarda genel olarak Türk bankalarının olmaması nedeniyle, ihracatçıların finans tarafında zorlandığını söylüyor. Utku, bu olgunun üzerine giderek uluslararası bankacılık alanına yoğunlaştıklarını anlatıyor.
Aktifbank yaptığı çalışmalar sayesinde ihracatçılara akreditif, teminat mektubu, para transferi, vesaik ve mal mukabili gibi hizmetleri Afrika’dan Ortadoğu’ya,
Asya’dan Avrupa’ya kadar 128 ülkede bin farklı banka üzerinden sunabiliyor. “Geldiğimiz noktada ihracatçılarımızın tüm dış ticaret ve ödeme işlemlerine sadece gelişmiş bölgelerde değil aynı zamanda zorlu coğrafyalarda da aracılık edebiliyoruz” diyor.
2019’un ilk yarısında 375 milyon dolar dış ticaret hacmine ulaştıklarını söyleyen Utku, haber müdürümüz Talip Yılmaz’a başlıklar halinde şu bilgileri verdi:
■ Türkiye ve Afrika arasındaki ticareti geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı son üç yıldır yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Afrika ile iş yapan firmalarımızın ticaretlerinde karşılaştığı en önemli sorunları, ihracatlarını güvenceye almak için akreditiflerine teyit ekletememek, ihracat bedellerini zamanında hatta kimi zaman hiç alamamak, ithalatçı firma hakkında istihbarat edinememek olarak sıralayabiliriz. Bu sorunlar ışığında iki yıldır Afrika kıtasında birçok ülkeyi ziyaret edip bankalarla ilişkiler kurduk, kurmaya da devam ediyoruz.
■ Afrika’nın ihracat-ithalat bankası AFREXIM ile anlaşma imzalayan tek Türk bankası olarak 1 milyar dolar tutarında ihracat kapasitesini artırma yoluna girdik. Bu anlaşma sayesinde dokunmadığımız Afrika ülkesi kalmadı diyebiliriz.
■ 2018’de Afrika kıtasına yönelik stratejimiz sayesinde, Türkiye’de 200 ihracatçımızın 300 milyon dolar tutarında ihracatına aracılık ettik ve aynı zamanda bu bölgelere ihracat yapmak isteyen fakat birçok nedenle başlayamayan firmalarımızın da en büyük destekçisi olduk. 2020 yılı sonunda sadece Afrika kıtasına yönelik ihracat işlem hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.
■ Uluslararası alanda yaptığımız çalışmaları müşterilerimizle paylaşmak, onların sorunlarını dinlemek ve çözümleri konuşmak için de büyük şehirlerimizde ihracatçı birlikleri ile ortaklaşa Afrika sunumları düzenlemeye ve ihracatçılarımızı ağırlamaya devam edeceğiz.
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