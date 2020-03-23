Fed, borçlanma maliyetlerini düşük tutmak, kredi akışlarını canlı tutmak ve ekonomiye verilen parasal teşvikleri artırmak amacıyla tahvil alımları açısından ikinci dalga bir karara imza attı ve sınırsız parasal genişleme (QE) açıklamasında bulundu.

Fed’in gecelik ve vadeli repo operasyonlarına da devam edeceğini kaydeden Tera Yatırım ekonomisti Enver Erkan, Fed’in piyasaya verdiği likiditenin miktarını nominal olarak çok yüksek noktalara getirse de dolar talebinin halen çok yüksek olduğuna işaret ederek, “Piyasaların stabilleşmesinin yolu ilk önce dolar fonlamasındaki sıkışıklığı çözmekten geliyor” dedi.

Erkan, şöyle devam etti:

“Ekonomideki kilitlenmeyi çözmek konusunda, Donald Trump yönetiminin açıklayacağı paketin önemi büyük. Çünkü kriz finansal sistem veya direkt ekonomi kaynaklı bir kriz değil. Sağlık krizi nedeniyle şirketlerin faaliyetleri durdu ve gelir yaratamıyorlar. Nakit akışı sıkıntısı çeken şirketlerin giderleri ise büyük bir yük yaratıyor, dolayısıyla şirketlerin krediye erişimini açmak kadar mevcut finansal yükümlülükleri ve sabit giderleri konusunda önemli kolaylıklar gerekli. Ve tabii istihdam kaybını önlemek amaçlı bireysel bazlı teşvik ve yardımlar. Çünkü insanlar işsiz kalırsa harcama yapamaz ve ekonomideki döngüye katkıda bulunamazlar. Kredi mekanizması ise işler biraz düzeldiği zaman tam işler hale gelecekti.”