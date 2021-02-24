Bankacılıkta uzaktan müşteri olma süreci başlıyor. Garanti BBVA da müşteri olma sürecini uçtan uca dijitalleştiriyor. Buna göre, kolay bankacılık hizmeti almak isteyenler Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirdikten sonra ‘Müşterimiz Olun’ adımlarını tamamlayarak kolayca banka hesabı açabilecekler.

Türkiye’de bankacılık sektöründe yapılan mevzuat değişikliğiyle yeni bir döneme giriliyor ve tamamen dijital kanallar üzerinden uzaktan müşteri olma süreci yakın zamanda başlıyor. Garanti BBVA da müşteri olma sürecini uçtan uca dijitalleştiriyor. Çok yakında yürürlüğe girmesi beklenen yeni yasal düzenlemeyle birlikte, kolay bankacılık hizmeti almak isteyenler Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirdikten sonra ‘Müşterimiz Olun’ adımlarını tamamlayarak kolayca banka hesabı açabilecekler.

NFC TEKNOLOJİSİ

Yeni uygulama kapsamında kullanıcılar, Garanti BBVA Mobil üzerinden gerekli bilgileri doldurduktan sonra, yeni çipli kimlik kartının ön ve arka yüzeyinin fotoğrafını çekiyor. NFC teknolojisi ile kimliğini telefonun arkasına temas ettirerek taratan kullanıcı yüz biyometrisi ile doğrulamasını da gerçekleştirdikten sonra kimlik tespiti için görüntülü görüşme aracılığıyla müşteri temsilcisine bağlanıyor. Müşteri temsilcisi kimlik tespitini gerçekleştirince banka şubesine gitmeye, kurye beklemeye gerek kalmadan müşteri olunabiliyor. Böylece Garanti BBVA Mobil’den sunulan tüm ürün ve hizmetlere anında erişilebiliyor.

KAPSAMLI FİNANSAL DANIŞMANLIK

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, bankacılık sektörünün dijitalleşmenin en güçlü olduğu, dönüşümün en hızlı yaşandığı ve yeniliklere de aynı hızda cevap veren, adapte olan sektörlerden biri olduğuna dikkat çekiyor. Pandemi döneminin pek çok sektörde olduğu gibi bankacılık için de önemli bir sınav olduğunu söyleyen Işıl Akdemir Evlioğlu, pandemiyle birlikte hayatımıza kalıcı şekilde girecek olan yeni normallerin, bankacılığı da yeni bir boyuta geçireceğini kaydediyor.

Uzaktan müşteri olma sürecini tamamıyla dijitalleştiren bu son adım da bankacılıkta pandeminin tetiklediği hızlı değişimin önemli bir aşaması… Işıl Akdemir Evlioğlu, “Garanti BBVA olarak, bankacılığa yeni bir boyut getirecek bu süreçte de aynı yenilikçi bakış açımızla farkımızı ortaya koymak üzere yola çıktık. Uzun zamandır hem teknik hem de müşteri deneyimi anlamında bu konu üzerinde fazlasıyla çalışıyor ve mevzuatı bekliyorduk. 2019’da mobil uygulamamız üzerinden başlattığımız uzaktan müşteri olma sürecini, yasal mevzuatla birlikte artık tamamen dijital olarak sunacağız” diyor.

Işıl Akdemir Evlioğlu, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Ülkemizde henüz bir banka müşterisi olmamış milyonlara, uzaktan müşteri olma uygulamasıyla çok büyük bir kolaylık sağlamanın ötesinde, onlara artık çok daha kapsamlı finansal danışmanlık yapabileceğiz. Dijitaldeki vizyon ve stratejimiz, dijital kanalları işlem ve ürün başvurusu yapılan bir platformun çok ötesine taşımak. Amacımız, müşterilerimizle her noktada akıllı etkileşim kuran, onlarla tam anlamıyla güven bağı oluşturan bir hizmet sunabilmek. Teknolojik altyapımızdan aldığımız güçle, müşterilerimizin yeni dönemde de Garanti BBVA konforunu hissedeceklerine inanıyoruz.”