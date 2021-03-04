Türkiye İş Bankası, 2013 ve 2014 yıllarındaki bireysel kredi uygulamalarına ilişkin düzenlenen idari para cezası ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ile uzlaşma yoluna gidilerek 110 milyon 110 bin liralık cezanın yüzde 50 indirimle 55 milyon 55 bin lira olarak ödendiğini duyurdu.

İş Bankası’nın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, 19 Aralık 2013’te başlayan ilk denetimi takiben, 29 Haziran 2019’da başlatılan ikinci denetim sonucu 2013 ve 2014 yıllarındaki bireysel kredi uygulamalarına ilişkin düzenlenen idari para cezası ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ile uzlaşma yoluna gidildiği belirtildi.

Açıklamada, “Yasal olarak uygulanabilecek azami indirim oranı olan yüzde 50 üzerinden yapılan indirim neticesinde 110 milyon 110 bin liralık idari para cezası, 3 Mart 2021’de 55 milyon 55 bin lira olarak ödenmiş ve süreç sonuçlandırılmıştır.” denildi.