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Fed öncesi ABD piyasalarında iyimserlik: New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) Kevin Warsh başkanlığında açıklayacağı ilk faiz kararı öncesinde güne yükselişle başladı. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD-İran mutabakatına ilişkin iyimserlik risk iştahını artırırken yatırımcılar Fed'in faiz kararı ve ekonomik projeksiyonlarına odaklandı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Fed öncesi ABD piyasalarında iyimserlik: New York borsası yükselişle açıldı

ABD piyasaları, haftanın en kritik gündem maddesi olan Fed faiz kararı öncesinde pozitif bir başlangıç yaptı. Enflasyon baskılarının hafiflemesine katkı sağlayan petrol fiyatlarındaki gerileme ve ABD-İran mutabakatına yönelik beklentiler Wall Street'te alımları desteklerken, yatırımcılar Fed Başkanı Kevin Warsh'un vereceği mesajları beklemeye geçti.

New York borsası yükselişle açıldı

ABD pay piyasalarında güne pozitif bir görünüm hakim oldu. Dow Jones endeksi yataya yakın seyirle 51.937,56 puanla açılış yaptı. S&P 500 endeksi yüzde 0,17 artarak 7.524,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 kazançla 26.493,82 puana yükseldi.

Çip hisseleri piyasaları destekledi

ABD ile İran arasında varılan mutabakat ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyona ilişkin endişeleri hafifletmesiyle hafta başında yükselişin görüldüğü pay piyasalarında, dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün açılışta çip hisselerindeki toparlanmanın desteğiyle pozitif görünüm öne çıktı.

Gözler Fed'in kritik kararında

Yatırımcıların odağında Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar bulunurken, bankanın Kevin Warsh başkanlığında gerçekleştirilen ilk toplantıda politika faizinin yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutulması bekleniyor.

Fed Başkanı Warsh'un vereceği mesajlar kritik olacak

Kararın ardından Warsh'ın düzenleyeceği ilk basın toplantısında enflasyon, iş gücü piyasası ve ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmeleri ile para politikasının geleceğine yönelik vereceği mesajlar yakından takip edilecek.

Fed ayrıca toplantı sonrasında büyüme, enflasyon ve işsizlik tahminlerini içeren güncel ekonomik projeksiyonlarını yayımlayacak. Politika yapıcıların faiz beklentilerini ortaya koyan noktasal grafik (dot plot) de yatırımcılar tarafından değerlendirilecek.

Trump: Anlaşma hoşuma gitmezse bombalarız

Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata dair gelişmeler takip ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, son yaptığı açıklamada İran ile mutabakata ilişkin "Hoşuma gitmezse, uygun şekilde davranmazlarsa, başlarının tam ortasına bombaları bırakırız." ifadelerini kullandı.

Etiketler
Fed faiz kararı FED Haberleri borsa ABD faiz kararı
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