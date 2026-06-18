Yeni geçim kaynağı oldu: İpek böcekçiliğinde yaş koza hasadı başladı

Üretici Hamdiye Kanal, hasat dönemini tamamladıklarını belirterek, süreç boyunca verilen desteklerden dolayı yetkililere teşekkür etti. Üretici Güler Özsu da daha önce de ipek böcekçiliği yaptığını ifade ederek, geçmişte üretimin daha kısıtlı imkanlarla gerçekleştirildiğini söyledi. Sağlanan desteklerle üretimin daha modern ve hijyenik koşullarda yapılabildiğini aktaran Özsu, bu durumun üretim sürecini kolaylaştırdığını dile getirdi.

SS Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Ören ise Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ipek böcekçiliğine başladıklarını belirtti.