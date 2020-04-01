Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin küresel ekonomiyi resesyona ittiğine ve ekonomideki ani durgunluğun borçlular için yoğun bir kredi baskısı getireceğine işaret edildi.

Kredi koşullarının en az Büyük Finansal Kriz zamandaki kadar sıkıntılı olduğunun belirtildiği açıklamada, Çin’in mevcut krizden çıktığına ilişkin bazı işaretler gösterse de Avrupa ve ABD’nin salgın krizinde henüz zirveyi aşamadığı, salgının kırılgan yükselen piyasalardaki tam etkisinin de henüz görülmediği ifade edildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin başarısız olmasının, finansal ve emtia piyasalarındaki oynaklığın daha da kötüleşmesinin ve talep düşüşüyle arzdaki aksaklıkların artmasının kredi koşullarına yönelik risk oluşturduğu kaydedildi.

Bu zamana kadar küresel talepteki düşüş ve sıkı finansal koşullara daha çok maruz kalan endüstrilerin kredi notunun daha çok düştüğünün belirtildiği açıklamada, merkez bankaları ve hükümetlerin aldığı tedbirlerin özellikle finansal piyasa likiditesi açısından bu baskıların etkisini hafifleteceği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Küresel Araştırma Başkanı Alexandra Dimitrijevic, “Pandemi, arzdaki aksamalar ve talebin düşmesine ilişkin zorluklarla bazı sektörlerin kazançlarının düşeceği bir zamanda finansman ortamında baskı yaratıyor yapıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Dimitrijevic, “Bu durum, petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş ve piyasalardaki rekor oynaklıkla birleştiğinde, dünya genelinde kredibilite üzerinde önemli bir baskı oluşuyor.” ifadesini kullandı.