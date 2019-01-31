TEB ve BNP Paribas’tan çalıştay
Türk Ekonomi Bankası (TEB), stratejik ortağı BNP Paribas ile düzenlediği Paydaş Katılım Stratejisi Çalıştayı ile sosyal, çevresel ve ekonomik alanlarda paydaş beklentilerini, katkı sağlayabileceği projeleri ve alanları masaya yatırdı.
TEB’in üst düzey yöneticilerinin katıldığı, kapsamlı ve yoğun bir çalışmanın yürütüldüğü çalıştayda, bankanın sürdürülebilirlik stratejileriyle uyumlu paydaş katılımı hedefleri ve öncelikli alanları ele alındı; dünya çapındaki örnekler incelendi.
Sürdürülebilir kurum olmanın sorumluluğuyla hazırladığı Sürdürülebilirlik Raporları ile ekonomik, çevresel ve sosyal performansını kamuoyuyla paylaşan TEB, çalıştayın sonuçları doğrultusunda orta vadede sürdürülebilirlik stratejisini hayata geçirmeyi ve Sürdürülebilirlik Raporları’ndaki hedeflere ulaşmayı amaçlıyor.
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